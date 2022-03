Schwechater Jugendhaus eröffnet

Werbung

„So geil, uns gehört jetzt das ganze Haus“, freut sich ein 15-jähriger Schwechater letzten Freitag bei der Eröffnung des Jugendhauses in der Wiener Straße 37. Jugendhausleiterin Katja Hickl (vom Jugendteam Römerland Carnuntum) bestätigte, wie sehr sich die Schwechater Teenager in den letzten Wochen engagiert haben: „Die Jugendlichen platzierten die gespendeten Möbel und Chill-Zonen und gestalteten die Sitzbereiche in allen Räumen selbst.“

Marco Luksch betreute den Umbau vom „Das Schwechater“. Es war sein erstes großes Projekt als Jugendstadtrat. Das Jugendhaus existiert schon seit 2007, doch ab 2015 mussten die Mädchen und Burschen es mit der sozialpädagogischen Betreuungs- und Beratungsstelle SOPS teilen. Ende 2021 zog SOPS in die Sendnergasse ( die NÖN berichtete ) und seither steht es wieder 100 Prozent den Jungen zur Verfügung.

Vier bis fünf Mal pro Woche offen

Ab jetzt steht das Jugendhaus Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag sowie jeden zweiten Samstag offen, um sich zu treffen, gemeinsam „abzuhängen“, Games zu spielen, an Workshops teilzunehmen und Events zu organisieren. Im ersten Stock des Hauses bietet es mit einem neuen „Streamingroom“, einer Küche oder einem Extrazimmer zum Chillen jede Menge Abwechslung.

Die Jugendbetreuer stehen auch bereit, um über Probleme zu sprechen und die Mädchen und Burschen bei der Umsetzung ihrer Ideen zu unterstützen. Jugendhausleiterin Hickl bittet interessierte Eltern zum „Zoom-Call-Elternabend“ am 21. April. Anmeldung unter: m.dworak@roemerland-carnuntum.at

