Mit ihrem Dringlichkeitsantrag „Resolution gegen Deponie auf dem Pfaffenöder in der Katastralgemeinde Wienerherberg“ rannte die ÖVP augenscheinlich offene Türen ein. Daher wurde der Antrag auch einstimmig von ÖVP, SPÖ und „Eber“ beschlossen. Zum gleichen Thema gibt es bereits vor rund zwei Jahren einen einstimmigen Grundsatzbeschluss, in dem sich die Parteien gegen eine weitere Deponie auf dem Gelände ausgesprochen haben.

Insolvenz verhinderte Golfplatz

In den vergangenen 30 Jahren wurden auf dem betreffenden Areal am Pfaffenöder mehr als 1,5 Millionen Kubikmeter Erdaushub abgelagert, nicht zuletzt, um letztlich darauf einen Golfplatz zu errichten. Der kam aber nie zustande, da die Inhaberfirma, das Deponie-Unternehmen Huber Warenhandel und Transportges.m.b.H. in die Insolvenz schlitterte. Anstelle des Golfplatzes blieb nur die Deponie, auf der laut ÖVP-Gemeinderat Anton Hietz „rund 100.000 Kubikmeter Material zu viel als ursprünglich erlaubt“ aufgeschüttet worden sind.

Nun geht es um eine – ökologisch wie wirtschaftlich sinnvolle – Verwertung des Deponiegeländes. Die „WH Liegenschafts GmbH“ hat rund acht Hektar der ehemaligen Huber-Deponie gekauft und will dort eine Photovoltaik-Anlage errichten. Das Konsortium befindet sich zu 64 Prozent in der Hand des steirischen Bauunternehmens Haider sowie der Brucker „Cuprum Gmbh“. Cuprum-Geschäftsführer Michael Hannesschläger ist im Bezirk vor allem aus Chef des Brucker Energieparks bekannt.

Um das Gelände dafür auf vorhandenes Niveau anzugleichen, sollen weitere 300.000 Kubikmeter Aushub aufgeschüttet werden. Für Hietz kommt das nicht in Frage: Statt dessen sollten „100.000 Kubikmeter zu viel geschüttetes Material abgetragen werden“, fordert er. Vonseiten der Investoren gibt man sich zurückhaltend: Man sei an einer Lösung „in Übereinstimmung mit der Gemeinde“ interessiert.

Ortschef sieht keinen Diskussionsspielraum

Für SPÖ-Bürgermeister Roman Stachelberger gibt es jedoch keinen Diskussionsspielraum: „Tut mit leid, ich sehe mich den Gemeinderatsbeschlüssen verpflichtet.“ Dennoch könnte die Sache noch „für juristische Diskussionen sorgen“, vermutet er. Als Grundeigentümer kann die „WH Liegenschafts GmbH“ beim Land eine Abänderung der seinerzeitigen Bestimmung als Golfplatz beantragen.

Aber nicht nur Privatinvestoren reißen sich um das Deponiegelände als Photovoltaik-Feld: Die Gemeinde möchte selbst in Kooperation mit der „pcb Paierl Consulting BeteiligungsgmbH“ des Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbandes Photovoltaik Austrian (PVA), Herbert Paierl, eine Photovoltaikanlage errichten. Rund zehn Hektar könnte die Gemeinde dafür zur Verfügung stellen.