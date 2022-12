Rosa Brunnthalers Abschied nach 30 Jahren Politik

„Ich gehe in Pension, 30 Jahre in der Politik sind genug. Es ist eine andere Zeit und die Jüngeren sollen jetzt weitermachen“, meint Rosa Brunnthaler. Die gebürtige Schwadorferin stammt aus einer Bauernfamilie.

„Wir hatten viele Tiere am Hof, die ich regelmäßig füttern musste, fuhr mit dem Traktor am Feld und erledigte alle notwendigen Arbeiten am Hof.“ Mit Ihrem Ehemann, der noch in der SPÖ tätig ist, lebt Brunnthaler seit 52 Jahren in Wienerherberg. Mit ihm hat Brunnthaler zwei Kinder und drei Enkelkinder.

Durch ihren Schwiegervater Franz Brunnthaler sen., der auch Ortsvorsteher war, entdeckte sie das Interesse an dieser Funktion und nahm in jungen Jahren bereits an Fackelzügen teil. Erst als ihre Kinder 15 Jahre alt waren, fand Sie Zeit, um ein Amt in der Gemeinde zu übernehmen. Im Jahr 1993 wurde Sie Gemeinderätin und 1995 Ortsvorsteherin in Wienerherberg. Als sehr aktive Gemeinderätin war sie im Familien- und Sozialausschuss, „welcher mir am meisten am Herzen lag“, sagt Brunnthaler.

Schule, Kinder, Gewerbe und Betriebsausschuss zählten ebenfalls zu ihrem Aufgabengebiet. Für die Organisation von Bällen und vielen Veranstaltungen war sie mitverantwortlich. Für ihre Tätigkeiten war sie mit Herz und Seele dabei.

„Ich war Tag und Nacht erreichbar“, erzählt Brunnthaler im NÖN-Gespräch. 2020 wurde sie zur Obfrau der Ortsgruppe Wienerherberg des SPÖ-nahen Pensionistenverbandes gewählt. „Für diesen Verein will ich mich voll einsetzen, denn die Pensionisten liegen mir sehr am Herzen. Wir haben jeden zweiten Dienstag im Kommunikationszentrum unser Treffen.“

Auf die Frage, ob sie die Ämter in der Politik vermissen wird: „Ich werde meine Aufgaben vermissen, stehe aber beiden Nachfolgern Theodor Petrzelka und Karl Papez jederzeit zur Verfügung. Für die Aufgabe als Obfrau der Pensionisten werde ich voll im Einsatz sein“, so Brunnthaler.

