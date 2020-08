„Gut angelaufen“ ist laut so Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP) die Aktion „Leopoldsdorfer Phönix“. Mit der Initiative will die Marktgemeinde nach dem coronabedingten Lockdown einen Beitrag zur Belebung der Wirtschaft leisten. Der Gemeinderat hat dafür 100.000 Euro beschlossen (die NÖN berichtete).

Das Interesse ist groß. Insgesamt 61 örtliche Betriebe nehmen an der Aktion Teil. Sie haben damit die Möglichkeit erhalten, sich in einer Gewerbezeitung, die von der Gemeinde herausgegeben wurde, vorzustellen. Sie konnten auch ein Gratis-Inserat schalten – sofern dieses ein Angebot wie zum Beispiel einen Gutschein enthielt.

Die Gewerbezeitung erschien Ende Juli und wurde an alle Haushalte verteilt. All jene Leopoldsdorfer, die bei den teilnehmenden Betrieben eingekauft oder konsumiert haben, erhalten von der Gemeinde einmalig 15 Euro nach Vorlage der Rechnung zurück. „Bisher gab es 120 Einreichungen. Die Leute bekommen jetzt ihr Geld zurück“, lässt Blasnek wissen. Bis Jahresende können Rechnungen noch am Gemeindeamt eingereicht werden. Die Zahl der Einreichungen wird daher noch steigen.

„Phönix“ soll weiter betrieben werden

Der „Leopoldsdorfer Phönix“ läuft vorerst bis Ende Oktober. Mit dem Ablauf der Aktion zeigt man sich bisher allerdings zufrieden. Es gibt daher auch schon Überlegungen, den „Phönix“ weiterzuführen. Die Gewerbezeitung könnte dann zweimal pro Jahr erscheinen. „Wenn es gut läuft, bringen wir sie vielleicht auch viermal im Jahr raus“, sagt Blasnek.