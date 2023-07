Der Schwechater Stadtgeschichte auf der Spur

Nicht riesig aber doch imposant, so wirkt das Schloss Rothmühle wenn man unmittelbar davor steht. Wenige Meter neben dem Haupteingang ragt linker Hand einer der Türme empor. Über ein kleineres Tor gelangt man ins Innere, danach geht es in den ersten Stock und durch eine weiße Glastür. Dort haben Josef Kerngast, Ilse Bobek und Franz Pammer bereits Platz genommen, kurze Zeit später stößt auch Andreas Sterba dazu. Alle Vier sind leidenschaftliche Hobby-Historiker.

Anlass der Zusammenkunft ist der wöchentliche Fixtermin des „Geschichtstreff Schwechat“ jeden Mittwoch um 17 Uhr in der Rothmühle. Eigentlich Teil des städtischen Volkshochschulprogramms, das Semester endete wie in der Schule mit Ende Juni, trifft man sich auch über den Sommer. Gestartet wurde die lose Gruppe im September des Vorjahres - „wir sind durchschnittlich fünf bis sechs Personen. Die Anmeldung läuft über die VHS, ein Einstieg ist jederzeit möglich und natürlich kostenlos“, erklärt Leiter Josef Kerngast.

Wissen der älteren Generation erhalten

Das Konzept hinter dem „Geschichtstreff Schwechat“ ist simpel: „Wir wollen das Wissen der älteren Generation festhalten, aufschreiben und so für die Nachwelt erhalten“, fasst Franz Pammer, Chef-Historiker der Rannersdorfer Feuerwehr, zusammen. Nach eigener Aussage „picken geblieben“ ist Ilse Bobek nach ihrem ersten Besuch in der Rothmühle. „Ich bin hier aufgewachsen und kann vielleicht etwas beitragen“, hält die geschichtsinteressiert Rannersdorferin fest.

Die Gruppe beleuchtet bereits aufgearbeitete Themen neu, forscht aber ebenso gemeinsam nach bisher unbekannten Hintergründen. „Wenn wir uns etwas widmen, dann arbeiten wir es im Detail auf“, betont Kerngast. Die Recherche erfolgt über bestehende Publikationen oder das Archiv der Nationalbibliothek der damaligen Zeitungen wie „Wiener Zeitung“ oder „Neue Freie Presse“. Zentral ist zudem, dass ein Vergleich zur Gegenwart gezogen wird - etwa was heute am Standort einer ehemaligen Fabrik steht.

Geschichte der „Kreidnbude“ aufgearbeitet

Daraus entstehen Beiträge, die über die (private) Facebook-Gruppe „Schwechistory - Geschichte digital erleben“ publiziert werden. Einer der letzten großen Recherchen beschäftigte sich zum Beispiel mit der Rannersdorfer „Kreidnbude“. Die Bezeichnung im Volksmund rührt vermutlich daher, dass dort ab 1878 für ein Jahr Schul-Schreibkreide produziert wurde. Als Fabrikstandort wurde das Backsteingebäude noch zehn Jahre lang genutzt, später hieß es „Gabitzerhof“ und wurde als Gutshof betrieben.

Mitte der 1970er-Jahre begann der letzte Besitzer mit einer Renovierung, die aber nach einiger Zeit wieder gestoppt wurde. Ab den frühen 1980er-Jahren bis zum Abriss im Zuge des S1-Baus. Heute steht am Standort der „Kreidnbude“ der Hotelkomplex am Gelände der Raststation Rannersdorf. Aktuell arbeitet die Gruppe an einer Aufarbeitung der Geschichte von Roth- und Schwarzmühle.

Kerngasts großes, eher langfristiges, Ziel wäre es, die Ergebnisse letztlich über die Gemeinde-Webseite veröffentlichen zu können. Initiatorin des Geschichtstreffs war mit Christina Basafa-Pal auch die Stadtarchivarin im Rathaus, die den Gruppenleiter zu Gründung animiert hat.