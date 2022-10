Himberger erreicht Platz 8 bei Berufs-WM

Werbung RB Region Schwechat Anzeige WELTSPARTAG!

Die „WorldSkills 2022“, die Weltmeisterschaft der Berufe, hätte ursprünglich in der größten Stadt Chinas, in Shanghai, stattfinden sollen. Aufgrund des dortigen Corona-Lockdowns wurde allerdings eine Sonderedition auf die Beine gestellt. Die Bewerbe werden nun seit Anfang September und bis Ende November in 25 Nationen in Europa, Nordamerika und Ostasien ausgetragen. Der Himberger Stukkateur und Trockenbauer Matthias Haider vertrat vergangenes Wochenende im französischen Bordeaux den Bezirk Bruck an der Leitha.

Mit seinem achten Platz sei Haider allerdings nicht gänzlich zufrieden, war die Vorbereitung schließlich eine recht intensive. „Es sind leider ein paar kleinere Fehler passiert, was ärgerlich ist. Ich wurde von meinen Experten gut vorbereitet, dafür bin also letztlich ich verantwortlich“, so der WM-Teilnehmer. Beispielsweise wurde der Schraubabstand nicht perfekt eingehalten. Nach vier Tagen „Vollgas“ mache man aber nunmal Fehler und alleine schon die Teilnahme an der Weltmeisterschaft sei ein Erfolg, weshalb der Ärger nicht überwiege.

Von der Organisation an sich und den Eindrücken vor Ort zeigt sich der Himberger begeistert: „Es wurde sich gut um uns gekümmert, alle Abläufe waren perfekt geplant, hier gibt es nichts auszusetzen.“ Die Erfahrungen, die er aus Bordeaux mitnehme, seien enorm. „Auf andere Nationen zu treffen und zu sehen, wie diese arbeiten und sich vorbereiten, war ein großer Gewinn.“

Da die „WorldSkills“ nur eine einmalige Teilnahme pro Person erlauben, wird Matthias Haider bei jenen im kommenden Jahr nicht mehr vertreten sein.

„Das nächste Ziel für mich ist der Trockenbau- und Stukkateurmeister. Ansonsten stehen die „EuroSkills 2023“ oder 2025 in Dänemark im Raum, wofür ich allerdings wieder diverse Qualifikationen gewinnen müsste“, erzählt Haider über seine zukünftigen Pläne.

Mit den mittlerweile erlernten Fähigkeiten in seinem Fachbereich, sollte dies jedoch kein Problem sein, meint er.

