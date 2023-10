Rund 14.000 Fans der Japan-Comics stürmten das Multiversum Schwechat

Vollbild

Yvonne (Charakter: Nami aus One Piece) und Laura (Charakter: William Afton aus Five nights at Freddy) bei der YuniCon 2023 im Multiversum Schwechat. YuniCon-Organisator Zlatko Hamzic (2.v.l.) mit einem Teil seines Teams Nadine Scheiblhofer, Michelle Avramovic und Michael Rassi. Viktoria Ringhofer (Charakter: Venti aus Genshin Impact) und Tamara (Charakter: Tartaglia aus Genshin Impact) waren extra aus Kärnten nach Schwechat gereist. Josef kam als Rainbow Dash Maid zur YuniCon. Franziska Landgraf aus Niedersachsen (Charakter: Banzoin Hakka/Hololive's Branch) und Vanessa Nusbaumer aus Oberösterreich (Charakter: Gavis Bettel/Hololive's Branch) waren begeistert von den Shows der Convention. Fatih kam als Gol D. Roger aus One Piece ins Multiversum Schwechat. Im Multiversum wurde auch eine Gaming Area eingerichtet. Jasmin im Edel-Steam-Punk-Kostüm mit Kathi (Charakter: Link aus The Legend of Zelda) und dem Pferd Epona. Schnelle Reaktion war bei dem Spielautomaten "MaiMai" gefragt. Auch Julia (Charakter: Samantha Simpson aus Totally Spies) versuchte ihre Glück beim "MaiMai". Das “Tournament of Champions” ist der eigene internationale Wettbewerb der YuniCon, bei dem sich alles ums Crafting dreht. In 14 Ländern fanden Qualifier statt, wo sich jeweils der beste Cosplayer für das Finale der YuniCon in Schwechat qualifiziert hat. Am Samstag, 20. Oktober battleten die besten Cosplayer aus ganz Europa miteinander. Julia (Charakter: Klee aus Genshin Impact) und Michelle Fasching (Charakter: Ririka aus Kakegurui) kamen aus Wien und Mödling zur Convention nach Schwechat. Katerina (Charakter: Robin aus One Piece) und Sabrina (Charakter: Don Quichotte de Flamingo aus One Piece) genossen den Trubel. Synchronsprecher Patrick Keller leiht seine Stimme Kirito aus dem Anime Sword Art und ist als Dialogregisseur für die deutsche Synchronisation von JoJo’s Bizarre Adventur verantwortlich, im Bild mit den Brüdern Mario und Rene Gressl aus Tulln. Die Autogrammstunde des deutschen Synchronspreches Santiago Ziesmer nutzen viele junge YuniCon-Besucher wie Nicolas Schriefl aus dem Burgenland. Immerhin leiht er "Spongbob", "Ferkel" aus Winnie-Puuh oder "Vegeta" aus Dragon Ball seine Stimme. "Santiago Ziesmer ist der Star meiner Kindheit", meinte Magdalena Pansi aus Graz und stellte sich für ein Autogramm in die lange Warteschlange. Chiara poste als das Katzenmädchen Kirara aus Genshin Impact vor dem Multiversum für die NÖN. Saskia verkörpert den Charakter Lilith aus Diabolo IV. "Skater-Jesus" Julian aus Bisamberg besuchte schon zum dritten Mal die Anime-Convention. In der Kulinarikzone vor dem Multiversum bot der Essenswagon "I eat Vienna" seine "Schönbrunner Burger" zum Verkauf und im Wagon Memori konnte man Ramen-Suppen, Hühnerkeulen und asiatische Pommes bestellen. Liz aus Wien (Charakter: Immernachts fFischl aus Genshins Impact) machte es sich am Stiegenaufgang zur ehemaligen Trabitsch-Terrasse bequem. Elisas aus Salzburg (Charakter: Crona aus Soul Eater) in der Sales-Aera der YuniCon. Für Bubble-Teas und ander Teegetränke stand auf der zweiten Ebene des Multiversum ein Stand bereit. Alex und Dominik (Charakter: Body Improvement Club aus Mob Psycho 100) vor dem Supermarkt neben dem Multiversum.

