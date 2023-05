Andrang bei Feuerwehrfest in Wienerherberg

Wie jedes Jahr kamen zahlreiche Besucher zum Feuerwehrfest in Wienerherberg. Bei Livemusik, Speisen vom Grill und einer Nudelpfanne für Vegetarier wurde geplaudert, gesungen und getanzt. Am Kuchenbuffet konnte man Köstlichenkeiten von den Hobby-Bäckerinnen aus der Region mit Kaffee genießen. Feuerwehrkommandant Anton Fuchs eröffnete das Fest und freute sich, dass die Feuerwehrjugend das erste Mal am Geschehen teilnahm. „Unsere Jüngsten werden heute Lose verkaufen und Getränke sowie Speisen den Gästen servieren. Die Tombolapreise wurden von den Gemeinderäten aus Ebergassing und den Firmen aus der Region zur Verfügung gestellt. Der Reinerlös kommt der Feuerwehr Wienerherberg für Anschaffungen zu Gute“, so Fuchs.

