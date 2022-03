Zielsprint im Multiversum-Prozess

Werbung

Bereits zu Beginn des Prozess im Herbst des Vorjahres haben sich die zwölf Angeklagten im Multiversum-Prozess "nicht schuldig" bekannt. Einzig der ehemalige Vize-Stadtamtsdirektor und Hallen-Geschäftsführer Franz Kucharowits bekannte sich in drei Punkten schuldig . Nun, am Ende der Verhandlung, hat sich an den anfänglichen Einschätzungen nichts geändert.

Am vorletzten Prozesstag, heute Dienstag, durften die Beschuldigten ihre Einschätzungen zum Verhandlungsverlauf abgegeben. Wenig überraschend sahen alle Angeklagten die Vorwürfe gegen ihre Person als gegenstandslos und ihre Unschuld bestätigt.

Urteile am Freitag angekündigt

Ob das der Schöffensenat um Richterin Claudia Moravec-Loidolt diese Einschätzung teilt, wird sich am Freitag zeigen. Denn dann wird es die Urteile geben. Zuvor stehen noch die Schlussplädoyers der Anwälte sowie der Staatsanwaltschaft an. Damit scheint die Causa, die vor zehn Jahre mit dem Bekanntwerden möglicher Malversation rund um die Eventhalle ihren Anfang nahm, ein (vorläufiges) juristisches Ende zu finden.

Auf der Anklagebank sitzen neben Kucharowits, Ex-Bürgermeister Hannes Fazekas, Ex-WSA-Geschäftsführer Martin Sörös, Ex-Tischtennis-Ass Werner Schlager, ein ehemaliger SVS-Obmann, ein zweiter früherer Multiversum-Geschäftsführer, ein Schwechater Ex-Unternehmer sowie fünf Mitarbeitern des Sportministeriums.

Aus zwei Verhandlungen wurde eine

Ursprünglich ermittelten die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sowie die Staatsanwalt Korneuburg getrennt voneinander. Doch durch die Überschneidung bei mehreren Angeklagten wurden die beiden Verfahren letztlich zusammengelegt.

Die WKStA ging Betrugs- und Untreue-Vorwürfen im Zusammenhang mit der Gewährung einer Bundessportförderung an die Werner Schlager Academy (WSA) in Höhe 7,8 Millionen, wobei nur 2,9 Millionen Euro tatsächlich ausbezahlt wurden. Der Vorwurf lautet auf unrechtmäßige Gewährung bzw. Vorspiegelung falscher Tatsachen bei der Antragsstellung.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hatte wegen Untreue bzw. Kompetenzüberschreitungen bei der Errichtung und dem Betrieb der Halle ermittelt. Hier hat sich die Stadtgemeinde Schwechat als Privatbeteiligte angeschlossen. Teil der Vorwürfe gegen Kucharowits ist auch eine Ablösezahlung für das Felmayer-Restaurant im Jahr 2011.

