ÖVP-Wirtschaftsbund lud zum Oktoberfest in Schwechat

Mit Bier, Weißwurst und lockerer Unterhaltungsmusik ging am Donnerstagabend (12. Oktober) das Oktoberfest des ÖVP-Wirtschaftsbundes im Teilbezirk Schwechat über die Bühne. Großteils in Tracht kamen die Gäste in den großen Saal der örtlichen Wirtschaftskammer-Außenstelle, um gemeinsam eine gemütliche Zeit zu verbringen. Neben Alleinunterhalter Reini sorgte der Bieranstich zu Beginn für gute Unterhaltung.

Wirtschaftsbund-Obmann Fritz Blasnek und Brauunion-Gebietsleiter Rene Pitschmann bewiesen ihr ruhiges Händchen und ließen den Gerstensaft fließen. Ein Bier holten sich im Anschluss unter anderem die Vertreter der „Jungen Wirtschaft“, Mathias Past und Johannes Hausenberger junior, SVS Fußball-Obmann Michael Szikora oder Klimatechnik-Unternehmer Harald Kratky.