Museumsverband Fischamend: Einer kommt, einer geht

Die Museumsvereinigung „ZukunftGeschichteMuseum“, kurz ZGM, umfasst das Feuerwehrmuseum, das Stadtarchiv Fischamend, das Luftfahrtmuseum der Interessensgemeinschaft Luftfahrt Fischamend (ILF) und das Café „Süsser Anker“. Nun wurde das jüngste Mitglied der Vereinigung von Obmann Rudolf Ster vorgestellt: Der Modellbahnclub Pressburgerbahn. „Die Zusammenarbeit besteht schon längere Zeit, sodass der nächste logische Schritt, die Aufnahme in das ZGM war“, erklärt Ster, der auch ILF-Präsident ist.

Der Modellbahnclub darf zwei ehemaligen Dienstwohnungen im Fischamender Bahnhofsgebäude als Vereinsheim nutzen. Foto: Gerald Burggraf

Als erstes Projekt ist eine zweimonatige Ausstellung zum 110-jährigen Bestehen der Pressburgerbahn während der Monate Mai und Juni im Café „Süsser Anker“ geplant. „Ich habe dem Stadtarchivar Hubert Binder während der Coronapandemie mit meinem Archiv bei Recherchearbeiten geholfen. Über ihn habe ich Rudolf Ster kennengelernt und seitdem immer wieder mit ihm zusammengearbeitet“, erklärt der Obmann des Modellbahnclubs, Erich Ziegler.

Photomuseum-Inhaber will Fischamend den Rücken kehren

Seit 20 Jahren arbeitet er mit seinem Verein an einer Modellbahnanlage, aktuell liegt der Schwerpunkt beim Bau und Ausgestaltung der Landschaft. In etwa drei Jahren gilt es zu entscheiden, was damit passieren wird. Denn der Mietvertrag für das aktuelle Vereinsgebäude, zwei ehemalige Dienstwohnungen im Fischamender Bahnhofsgebäude, von den ÖBB nicht verlängert wird. Der Modellbahnclub Pressburgerbahn wurde 1981 in Schwechat gegründet und siedelte vor 26 Jahren nach Fischamend um.

Das Museum der Photographie ist hingegen nicht mehr beim ZGM dabei. Erwin Schwab, Inhaber des Privatmuseums, will umsiedeln: „Es ist noch nicht ganz klar, wohin. Fischamend ist mir etwas zu abseits“. Die Museumsvereinigung habe er verlassen, da der erwartete Besucheranstieg durch die Mitgliedschaft nicht eingetreten war. Außerdem fehle der Platz für Exponate des Luftfahrtmuseums. Das Fotomuseum ist aber derzeit noch nicht geschlossen: „Ich werde auf jeden Fall noch was machen“, bekräftigt Schwab.