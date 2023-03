Neues Vereinslokal für Schwechater Musikerstammtisch

Ein eigenes Vereinslokal, das auch für Konzerte im kleineren Rahmen geeignet ist - diese Vision spukte über Jahre im Kopf von Obfrau Bernadette Schlembach. Bislang diente lediglich eine Raum im Stadion-Komplex in Rannersdorf dem Schwechater Musikerstammtisch (SMS) als Lagerstätte, interne Treffen fanden großteils im Gasthaus Steiner statt. Im kleinen Lokal in Neukettenhof will man sich zwar weiter sehen lassen, dennoch geht für Schlembach und ihr Team nun der lang ersehnte Traum in Erfüllung.

Denn mit 1. April kann der Musikerstammtisch sein neues Vereinslokal an der Ecke Brauhausstraße und Plankenwehrstraße beziehen. Zur Verfügung gestellt wird es von Christian Müller-Uri, der an dieser Stelle ein Gebäude mit Apotheke, Ärztezentrum, Brauerei und nun auch Vereinslokal errichten lässt. Der etwa 100 m² große Raum wird nach der Fertigstellung extra gedämmt sein, über eine eigene Heizung und sogar eine Teeküche verfügen. Und natürlich über reichlich Platz, um sämtliche Instrumente - vor allem sperrige wie ein Schlagzeug - der SMS-Musiker lagern zu können. „Die Freude ist natürlich riesig“, betont Schlembach.

Keller soll Bühne für kleinere Konzerte werden

Dass der SMS just im 15-jährigen Bestandsjahr einen neuen Treffpunkt bekommt, ist großteils der Lehrerin-Schüler-Beziehung der SMS-Obfrau und Müller-Uri zu verdanken. So nimmt der Apotheker seit rund eineinhalb Jahren bei Schlembach Geigenunterricht. „Sie hat mir immer wieder ihr Leid geklagt, dass der Verein über keine eigenen Räumlichkeiten verfügt. Nachdem weder die Apotheke, noch das Ärztezentrum oder die Brauerei den Keller brauchen wird, würde er leer stehen. Es freut mich, wenn der Musikerstammtisch seine Freude damit hat“, erklärt Müller-Uri im Gespräch mit der NÖN.

Natürlich wird es einen offiziellen Mietvertrag geben, der SMS kann den Raum jedoch kostenlos nutzen. Schlembach hat jedenfalls große Pläne für den Raum. „Es soll ein richtiger Treffpunkt und Vereinslokal werden. Aber auch ein zusätzlicher Veranstaltungsort für kleinere Konzert unserer Bands. Wir wollen den Raum schon intensiv bespielen“, untermauert die Obfrau. Natürlich wird der Keller auch als Probelocation dienen, etwa für das Ensemble „E-Violution“. Aufgebaut von Schlembach selbst, spielt dabei Erfahrung mit Nachwuchs auf den vorwiegend Saiteninstrumenten zusammen. Mit an Bord ist hier übrigens auch Christian Müller-Uri.

Zweitägiges Jubiläumsevent im Oktober

Neben dem Umzug ins neue Vereinslokal steht heuer natürlich auch eine große Jubiläumsfeier am Programm. Stattfinden wird das zweitägige Event am 13. und 14. Oktober in der Felmayer-Scheune, wobei am Samstag der Hauptteil über die Bühne gehen wird. „Das genaue Programm arbeiten wir derzeit aus“, erklärt Obfrau Bernadette Schlembach gegenüber der NÖN. Unterstützt wird sie dabei allen voran von ihrem Vorstandsteam, das sich neben Vize-Obmann Simon Jahn noch aus Kassier Marlies Zapletal sowie Schriftführer Alwin Miller und dessen Stellvertreter Constantine Seyer zusammensetzt. Das Chef-Quintett wurde erst kürzlich per Neuwahl im Amt bestätigt.

Weitere fixe Veranstaltungen des Schwechater Musikerstammtisches sind heuer der Music-Spring, der in Kooperation mit der Stadtgemeinde organisiert wird oder auch die Konzertreihe „Genial im Lokal“, die mit den Schwechater Wirten wieder über den Sommer stattfinden wird. Schlembach plant zudem die Zusammenarbeit mit Blasmusikkapelle „Stadtmusik Schwechat“ zu intensivieren. „Wir wollen hier auch Raum für andere Musikrichtungen, als beim SMS üblich, schaffen“, hält die Obfrau fest.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.