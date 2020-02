Das wird wahrlich ein besonderer Muttertag in Schwechat. Allerdings nicht direkt am Tag der Mütter, der heuer auf den 10. Mai fällt, sondern erst sechs Tage später. Denn da geht ab 19 Uhr im Multiversum ein großes Muttertagskonzert mit Schlagerstar Hansi Hinterseer über die Bühne. Ebenfalls "on stage": Die Sängerinnen Jazz Gitti und Nancy Mareen, moderiert wird der Abend von Peter Rapp.

Die Stadtgemeinde Schwechat hat sich zu diesem Anlass entschlossen, 200 Karten zu kaufen und diese an die Schwechaterinnen und Schwechater zu verschenken. Wie kommt man zu den Karten? Wer am kommenden Montag, den 24. Februar zwischen 8 und 12 Uhr beziehungsweise 13 bis 16 Uhr Rathaus kommt, hat eine Karte sicher. Abgeholt werden können im Zimmer 101. Achtung: Pro Person werden maximal zwei Karten ausgegeben.

Sektempfang für Karteninhaber

Sollten Karten am Montag übrig bleiben, so werden diese ab 25. Februar beim Bürgerservice-Schalter im Foyer vergeben. Jene Glücklichen, die eine Karte geholt haben, dürfen sich am Veranstaltungsabend über ein zusätzliches Goodie freuen - sie werden um 18 Uhr zu einem Sektempfang im Multiversum eingeladen.