Schwechater Kellerberg-Lokal „Juster“ sucht neuen Besitzer

Es ist ein paar Tage her, dass die Immobilienfirma Leiner mit ihrem Verkaufsbemühungen gestartet ist. Gesucht wird ein neuer Eigentümer für das „Juster“ am Kellerberg. Das Lokal des Mannswörther Gastronomen Franz Webora wurde erst mitten in der Coronapandemie im Mai 2020 eröffnet. Bis Ende 2021 war es, soweit es die damaligen Regierungsvorhaben zuließen, geöffnet. Seither ist es jedoch still geworden, heuer war das Restaurant noch keinen Tag in Betrieb.

Nun steht das Lokal, das früher unter anderem „Landeplatzl“ hieß, zum Verkauf. Immo-Expertin Maria Leiner ist allerdings überzeugt, dass es für einen erfolgreichen Abschluss einiges an Geduld brauchen wird. „Es ist doch eine sehr spezielle Immobilie“, hält sie im NÖN-Gespräch fest. Generell befinde man sich an einem sehr frühen Zeitpunkt des Veräußerungsprozesses. Inhaber Webora bestätigt zwar auf Anfrage der NÖN seine Verkaufsabsichten, zu den Gründen will er aber nichts sagen.

Projekt „Juster“ zog sich über viele Jahre

Keine Auswirkungen hat die Entscheidung allerdings auf sein Stammlokal in Mannswörth. Sein Fokus wird nun rein auf der „Kaminstubn“ liegen, lässt Webora durchblicken. Das Restaurant direkt an der Mannswörther Straße betreibt der 52-Jährige seit 2008 äußerst erfolgreich. Mit dem „Juster“ und dessen 500 m² großen Gastgarten wollte sich Webora ein zweites Standbein schaffen.

Doch dazu sollte es nur bedingt kommen. Vor mittlerweile acht Jahren hatte Webora das jahrelang ungenutzte Kellerberg-Lokal gekauft. Zwei Jahre später erwarb er auch den Schanigarten vor dem Gebäude von der Stadtgemeinde. 2019 starteten schließlich die umfangreichen Umbauarbeiten, bis am 15. Mai 2020 erstmals geöffnet werden konnte.

Der Name „Juster“ geht übrigens auf Weboras Großvater mütterlicherseits zurück. "Opa Juster“ war ein bekannter Schrottplatz-Besitzer aus Mannswörth, dessen Betrieb sich auf dem jetzigen ÖAMTC-Gelände befand. Juster lieferte auch das Altmetall für die erste Schillingprägung Österreichs. Ein prächtiges Schwarz-weiß-Porträt des Großvaters hängt in der Stammtischnische des nun zum Verkauf stehenden Lokals.