Zwei Tage Party zum 100-jährigen Bestehen

Der 3:1-Erfolg der Kampfmannschaft läutete am Samstag den zweiten Jubiläumstag perfekt ein. Linus (links) und Isaak, zwei der jüngsten SCL-Fans, waren schon in der Pause sehr optimistisch. Laura, Kerstin, Elisabeth, Nina und Michelle sorgten hinter der Bar für Getränkenachschub. Captain Marcel Hribernik und Obmann/Bürgermeister Fritz Blasnek. Feuerwehrkommandant Andreas Perner musste sich beeilen, nach einem Ernsteinsatz die Uniform mit einem sportlich-eleganten Outfit tauschen und war dann rechtzeitig in Feierlaune. SC-Obmann und Bürgermeister Fritz Blasnek bei der Jubiläumsansprache im Festzelt. Nicole, Mike, Alex, Dominik, Sascha, Rene und Julia feiern die Gemütlichkeit. Die Band „Wiener Wahnsinn“ heizte am Samstagbend mit Austropop und Rock ein.

