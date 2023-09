40 Jahre Keglovits – von Höhenflügen, Rückschlägen und der Zukunft

Bruno Kreisky und später Fred Sinowatz waren Österreichs Bundeskanzler im Jahr 1983. Der Bundespräsident hieß damals Rudolf Kirchschläger und in den USA war Schauspieler Ronald Reagan als 40. Präsident an der Macht. In der Nähe von Wien überzeugte Franz Keglovits, Betriebsleiter einer Kfz-Werkstätte, seinen Bruder Roman (Kfz-Elektrikermeister) davon, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Aus dem anfänglichen Drei-Mann-Betrieb an der Schwechater Straße 51 in Zwölfaxing ist bis heute ein Betrieb mit zwei Niederlassungen (Zwölfaxing und Trumau) und 62 Beschäftigten geworden.

Repariert wurde vorerst alles, was einen Motor hatte – vom Rasenmäher bis zum Auto. „Der Ausbau zur Komplet-Werkstätte, wo von der Lackierung über die Reparatur bis zum Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen alles stattgefunden hat, war ein Meilenstein in der Entwicklung unserer Firma“, sagt der an der Spitze des Unternehmens stehende Roman Keglovits-Ackerer (64). „Auch die Marken-Verträge mit Mazda (1998), Seat (1985) und jüngst Cupra (2020) gehören zu den prägenden Ereignissen unserer Firmengeschichte.“

1986 folgte der Kauf eines firmeneigenen Grundstücks, 1991 konnte der Zubau mit Schauraum, neuer Werkstatt und Waschbox eröffnet werden und 1993 standen beim Firmenjubiläum schon 37 Mitarbeitende auf der Gehaltsliste. 1995 übernahm die Firma Keglovits einen SEAT-Betrieb in Trumau. Diesen Betrieb leitet seither Siegfried Keglovits, der jüngste Bruder von Franz und Roman Keglovits-Ackerer

Aber es gab auch Rückschläge und schwierige Zeiten. Zum Beispiel den viel zu frühen Tod von Franz Keglovits am 20. November 2021, der den Kampf gegen seine schwere Erkrankung verloren hatte. Oder die wirtschaftliche Herausforderung während den Corona-Jahren 2020 und 2021. Nicht ohne Stolz kann Roman Keglovits-Ackerer sagen: „Wir haben die Herausforderungen gemeistert und wir konnten zum Glück sämtliche Mitarbeitenden an Bord behalten“. Die Familie ist der Motor des Autohauses Keglovits. Ohne klare Aufgabenverteilung aber gehe es nicht, sagt Roman Keglovits-Ackerer. „Es müssen in einem Familienbetrieb in sämtlichen Bereichen genaue Regeln eingeführt und eingehalten werden. Regeln, die für alle Familienmitglieder und auch für die Führungspersonen gelten.“

Wenn der Firmenchef auf die 40 Jahre in der Automobil-Branche zurückblickt, so erkennt er die kontinuierliche Weiterentwicklung der Abgasentgiftungs- und der Sicherheits-Systeme als zentrale und zukunftsweisende Entwicklungsschritte. Auch der Elektro-Mobilität spricht Roman Keglovits-Ackerer die Zukunft nicht ab. „Der Elektromotor ist für viele Fahrzeuge der richtige Weg. Wie die Energie für den Motor erzeugt oder allenfalls gespeichert wird, das wird die ganz große Herausforderung für die Ingenieure sein. Die Politik muss offen sein, um neuen Ideen und Technologien auch eine reelle Chance zu geben.“ Die Branche sei offen für Neues, betont Keglovits. „Das lebenslange Lernen hat es bei den Auto-Technikern schon immer gegeben, schließlich haben die sich Fahrzeuge kontinuierlich weiterentwickelt.“

Für die NÖN wagt Roman Keglovits-Ackerer auch einen kurzen Blick in die Zukunft. Dass in absehbarer Zeit Autos nicht mehr von Menschenhand, sondern durch Computer und dank hochsensibler Sensoren gesteuert werden, sieht der Geschäftsführer der Keglovits GmbH eher nicht. „Ich sehe, dass es noch eine lange Zeit der Entwicklung brauchen wird, um eine derartige Technik den Vorgaben und Gesetzen für den sicheren Straßenverkehr entsprechend umsetzen und einsetzen zu können.“

Beim 50-Jahr-Jubiläum des Autohauses Keglovits im Jahr 2033 dürften also weiterhin Menschen am Steuer ihrer fahrbaren Untersätze sitzen.