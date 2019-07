Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein 61-jähriger Wiener Montagabend in der Stöcklstraße. Gegen 20 Uhr touchierte der Fahrzeuglenker kurz nach der Brücke über den Mitterbach einen entgegenkommenden Pkw. Der Wiener setzte seine Fahrt allerdings fort und rammte noch zwei weitere Pkw, bevor er in eine Hausmauer krachte. Erst danach kam der Pkw zum Stillstand.

"Weder Rollen noch Fahren war möglich" Feuerwehrkommandant Steininger

Der Wiener war während der Fahrt nicht angegurtet. "Er hatte aber Glück wegen des Airbags", so Himbergs Postenkommandant Sigibert Schweighofer. Dennoch wurde der Pkw-Lenker bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus Baden gebracht. Einen Alkoholtest verweigerte er, der Bluttest ergab 2,2 Promille.

An den in den Unfall involvierten Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Zwei Pkw mussten von der Feuerwehr geborgen werden. "Die Autos waren so schwer beschädigt, dass weder Rollen noch Fahren möglich war", sagt Feuerwehrkommandant Michael Steininger. Zur Unterstützung wurden die Kollegen aus Schwechat angefordert. Beschädigt wurden auch die Fassade sowie die Dachrinne jenes Hauses, in das der 61-Jährige gekracht ist. Jener Pkw-Lenker, dessen Fahrzeug als erstes touchiert wurde, blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Wiener wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr angezeigt.