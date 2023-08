Actionreicher Auftakt zum Feuerwehrfest

Die Faktenlage war klar: Autounfall mit zwei Fahrzeugen und mehreren verletzen Personen, zudem ist ein Auto in Brand geraten. Bevor das Feuerwehrfest in Zwölfaxing so richtig Fahrt aufnehmen konnte, waren für die Mitglieder der Feuerwehr statt T-Shirt und kurzer Hose noch ein Einsatz in der Brandschutzkleidung angesagt. „Wir wollten mal etwas Neues machen und haben uns entschieden, dass wir das klassische Feuerwehrfest mit einer kleinen Leistungsshow verbinden wollen“, sagte Michael Sauer, Stellvertreter des Zwölfaxinger Feuerwehrkommandanten.

Und die Idee sowie deren Umsetzung kam beim Publikum bestens an. Nachdem sich das Jägerbataillon 33 des Bundesheers mit einem „Husar“-Aufklärungsfahrzeug, die Polizei und das Rote Kreuz auf dem Platz während den erst Feststunden hatten präsentieren können, war die Reihe an den Gastgeberinnen und Gastgebern. Mit Blaulicht fuhren „Rosi“, das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr Zwölfaxing, und das Mannschaftstransportfahrzeug auf dem „Schadenplatz“ vor und „spuckten“ die trotz der Hitze mit Helm und Brandschutzkleidung ausgerüsteten Feuerwehrleute aus.

Nachdem sich die Einsatzleitung einen Überblick verschafft hatte, ging die Action los – auch wenn es selbst dem im einen der beiden Fahrzeuge gelegten Feuer wohl zu heiß gewesen ist und dieses nur auf Sparflamme mitmachen wollte. Mit dem hydraulischen Rettungsgerät wurde der schwer ramponierte Seat Ibiza zum Cabriolet „umgebaut“, so dass die Rettungskräfte die Autoinsassen bergen konnten. „Wir haben, weil wir mit Feuer und nicht nur mit Rauchpetarden gearbeitet haben, auf den Einsatz von Menschen im Auto verzichtet und auf Puppen gesetzt. Es macht keinen Sinn, unnötige Risiken einzugehen. Das Publikum hat auch so mitbekommen, wie die Handlungen und Abläufe bei der Bergung sind“, sagte Michael Sauer. Weil die kleine Leistungsshow sowohl beim Publikum wie auch bei den Beteiligten auf positives Eche gestoßen ist, wird es beim Feuerwehrfest 2024 eine Neuauflage – vielleicht mit veränderter Übungsanlage – geben.

Während sich die Mitglieder der Feuerwehr nach dem abgeschlossenen und mit dem Applaus des Publikums bedachten Einsatz ans Aufräumen machten und die Einsatzbereitschaft wieder herstellten, wurde am frühen Samstagabend der zweite, klassische Teil des Feuerwehrfestes 2023 lanciert. Die Partyband „Uneigenartig“ wartete mit Coversongs internationaler und nationaler Musikgrößen auf und bei Speis und Trank ließen es sich die Gäste im und vor dem Feuerwehrhaus gut gehen. Mit einer Feldmesse, dem Schnitzelessen, einer Vorführung der Feuerwehrjugend und der Tombola-Verlosung wurde das Fest am Sonntag fortgesetzt.