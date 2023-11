Am Sportplatz warteten das Grauen und das Gruseln

Für einmal trafen sich am Sportplatz des SV Zwölfaxing nicht die durchtrainierten Männer (und Frauen) in kurzen Hosen und Kniestrümpfen, sondern gänzlich andere Gestalten. Und es waren deren wirklich viele, da zum Glück der heftige Regen gerade noch zum richtigen Zeitpunkt geendet hatte. „Ich war nahe dran, die Halloween-Party abzusagen“, gestand Jugendleiterin und Party-Organisatorin Claudia Greilinger. Die Mühe, die sich die Helferinnen und Helfer beim Aufbau im teils strömenden Regen gegeben haben, wurde belohnt. Die zehnte Ausgabe der SV-Halloween-Party war ein großer Erfolg.

Zwei Escape-Rooms, in welchen es galt innerhalb von fünf Minuten knifflige Fragen zu beantworten und so der „bösen Überraschung“ rechtzeitig entkommen zu können, der schaurig-schöne Gruselpfad und weitere Attraktionen sorgten für Gänsehaut-Feeling und Unterhaltung. Wer mutig genug war, sich auf den Weg hinter der Tribüne zu machen, begegnete dort einigen Gestalten, denen man in normalen Nächten tatsächlich nicht begegnen möchte.

Pennywise, der Grusel-Clown aus dem Stephen King-Roman „Es“ gab sich ebenso die Ehre wie die lebende Vogelscheuche, der furchteinflößende Percht oder der untote „Hausmeister“ hinter dem Fenster. Auch der Blick in den Spiegel in einem der Escape-Rooms lehrte einem das Fürchten. Da schaute nämlich nicht das eigene, freundlich lächelnde Antlitz zurück, sondern ein ziemlich arg zugerichteter Zombie. „Für nächstes Jahr habe ich schon wieder einige Ideen – und es wird noch gruseliger“, versprach Claudia Greilinger. Das sind ja schaurig-schöne Aussichten.