Die Farbe seines Baretts hat sich geändert. Ernst Koller trägt nun statt schwarz die Farbe grün am Kopf. Der Grund? Vor kurzem wurde der Hauptlehroffizier am Institut Panzer und Panzergrenadier mit der Führung des Jägerbataillons 33 betraut. Am Institut, das sich ebenfalls in der Burstyn-Kaserne befindet, ist er weiter tätig.

Die Panzer ziehen sich wie ein roter Faden durch Kollers Lebenslauf. Bevor er nach Zwölfaxing kam, war er beim Panzergrenadierbataillon 35 in Großmittel sowie beim Panzergrenadierbataillon 9 in Horn und Weitra. Nun übernimmt er – vorläufig bis Jahresende – das Jägerbataillon von Jure Bauer. Die offizielle Kommandoübergabe erfolgt kommenden Freitag.

"Jägerbataillon wird sich mit eigener Waffengattung beschäftigen"

Bauer hat das Bataillon im Rahmen seiner Truppenführung, einer Weiterbildung für Generalstabsoffiziere, geführt. Diese Funktion war auf ein Jahr befristet. Während seiner Zeit als Kommandant wurde das Jägerbataillon mit Fahrzeugen ausgestattet. Im Herbst erhielten die Jäger den Radpanzer Pandur, im Februar folgten die Dingos (die NÖN berichtete).

In den nächsten Wochen und Monaten stehen Vorbereitungen für Auslandseinsätze in Mali und im Kosovo an. Das Schwergewicht während seiner Zeit als Kommandant sieht Koller aber auf „der richtigen Jägerausbildung“ liegen. 2015 wurde mit der Umwandlung des ehemaligen Panzerbataillons 33 in ein Jägerbataillon begonnen. „Seit den Umschulungsmaßnahmen hat das Jägerbataillon seine Kernaufgaben nicht erfüllt“, hält Koller fest. Grund dafür waren vor allem Assistenzeinsätze. Im Herbst soll sich dies ändern. „Das Jägerbataillon wird sich mit seiner eigenen Waffengattung beschäftigen“, erklärt er.