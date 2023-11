Daniela Angetter liest aus ihrem Buch „Pandemie sei Dank!“

So spannend wie die Buchtitel „Als die Dummheit die Forschung erschlug“ und „Pandemie sei Dank!“ dürfte auch die Lesung der Autorin in Zwölfaxing werden. In der Region kennt man Daniela Angetter-Pfeiffer primär als Notfallsanitäterin des Roten Kreuzes. Dass die 52 Jahre alte Wienerin über einen Doktortitel verfügt, als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Österreichischen Biographischen Lexikon mitarbeitet und sich auch als Buchautorin einen Namen gemacht hat, ist weniger bekannt.

Am Donnerstag (9. November, ab 18.30 Uhr) liest Medizinhistorikerin Daniela Angetter-Pfeiffer aus den eingangs erwähnten Büchern, die sich einerseits um die Erfolgsgeschichte der österreichischen Medizin und andererseits um Errungenschaften, die sich erst durch und dank Pandemien/Epidemien durchgesetzt haben, drehen. So sind beispielsweise das Tragen von Masken, Quarantäne und social Distancing keine Phänomene des 21. Jahrhunderts oder der Corona-Pandemie, sondern bereits seit dem Mittelalter bekannt.