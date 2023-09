Das SPÖ-Generationenfest ist ein Volltreffer

Alle waren sie da – vom Säugling bis zu Großmutter und Großvater – und unterstrichen damit die Namensgebung des Festes. Am Sportplatz Keglovits feierte die SPÖ Zwölfaxing am Samstag ihren Nachfolgeanlass des Familienfestes zum zweiten Mal unter dem Titel „Generationenfest“. Dass eben sämtliche Generationen angesprochen werden sollen zeigte das Vorhandensein von Buntstiften und Malvorlagen, von diversen Spielen, der klassischen Hüpfburg, dem Riesenwuzzler, einer Kinder- sowie einer Erwachsenen-Tombola bis hin zur Weinbar.

Man wolle ein Fest für alle veranstalten, sagte Daniela Kraus, Obfrau der SPÖ Zwölfaxing. Da sollte auch die unüblich lange Dauer des Festes mit Beginn um 12 Uhr und dem Ende um 1 Uhr nachts mithelfen. „Die Leute sollen die Möglichkeit haben, sich schon zu Mittag verpflegen, sich auch erst nach dem samstäglichen Einkauf am früheren Abend dazu gesellen oder erst zu späterer Stunde dazustoßen zu können“, so Kraus. So trafen, und das ganz zur Freude der vielen Helferinnen und Helfer rund um Bürgermeisterin Astrid Reiser, im Lauf des Festes unter anderem auch René Pfister (SPÖ-Abgeordneter zum Landtag) oder Silvia Kumpan-Takacs (Vorsitzede der SPÖ-Bezirksfrauen) zum gemütlichen Beisammensein am Sportplatz ein.