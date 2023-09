Frische Eier aus dem Automaten – rund um die Uhr

Sonntagvormittag, 10 Uhr. Die Lust auf eine Palatschinke ist groß. Mehl, Milch, Salz – alles da. Nur keine Eier. Für Bewohnerinnen und Bewohner von Zwölfaxing kein Problem. Seit Juli gibt es an der Schwechater Straße 11 einen Eierautomaten, an welchem es an sieben Tagen pro Woche während 24 Stunden frische Bio-Freilandeier zu kaufen gibt.

Laut Birgit Urani, vom den Automaten unterhaltenden und betreibenden Biohof Urani in Zwölfaxing, kommt der Automat bei der Bevölkerung gut an. „Er ist, obwohl wir zu Beginn auf Werbung verzichtet haben, super angenommen worden. Vor allem an den Wochenenden wird der Automat intensiv besucht.“ Der neue Service kann ausschließlich mit dem Einsatz Bargeld (Münzen und Geldscheine der Stückelung 5 und 10 Euro) genutzt werden, Kartenzahlung ist nicht möglich.

Weil der Eierautomat derart gut angenommen worden ist, hat der Biohof Urani kürzlich neben der Erste Bank an der Schwechater Straße ein zweites Hühnermobil in Betrieb genommen. Damit können sich mehr Hühner auf dem freien Feld bewegen und die "Eierproduktion“ kann damit, um der Nachfrage gerecht werden zu können, gesteigert werden.