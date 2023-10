Früher Beginn, spätes Ende – das Wiesenfest war ein Erfolg

Samstagabend, 18 Uhr. Das Zelt war bereit, die Helferinnen und Helfer ebenso –aber die Gäste waren vorerst nur spärlich zugegen. Für einmal gab der organisierende SV Zwölfaxing den Startschuss zum Wiesenfest bereits am frühen Abend und nicht wie in früheren Jahren erst um 20 Uhr. Er war der für die Stammgäste unüblichen Zeit geschuldet, dass sich das Zelt beim Sportplatz erst nach und nach füllen wollte, aber dann zum Beginn des Konzertes der Partyband „Echt stark“ zu gut zwei Dritteln besetzt war.

Die Spitzen der ÖVP-Ortsparteien Zwölfaxing (Sebastian Zell), Lanzendorf (Michael Köhler) und Maria Lanzendorf (Nicole Kramreither) trafen sich ebenso zu einem gemütlichen Abend wie viele Gäste aus der näheren Umgebung auch. Kurz vor Konzertbeginn traf auch Zwölfaxings Bürgermeisterin Astrid Reiser in Begleitung von Fritz Göttel ein. Alles in allem durfte Josef Adler als Obmann des SV Zwölfaxing mit dem Anlass zufrieden sein.

Bezüglich Kulinarik stand als Hauptgericht Kümmelbraten auf der Speisekarte. Wer sich für dieses Gericht nicht wirklich erwärmen ließ, konnte auf Fleischlaibchen oder – zu etwas fortgeschrittener Stunde – auf Gulasch ausweichen. Wurstliebhaber kamen für einmal nicht auf ihre Rechnung. Der etwas vorverlegte Festbeginn habe sich hier positiv ausgewirkt, konnte Vereinskassier Michael Altmanninger am Sonntag berichten. „Viele Besucherinnen und Besucher haben sich gesagt, dass sie für einmal nicht daheim, sondern bei uns auf dem Festgelände zu Abend essen. So ab viertel sieben hat die Küche auf Volltouren gearbeitet und wir durften mehr Essen ausgeben als in früheren Jahren.“

Auch bezüglich der Stimmung habe das Fest die Erwartungen erfüllt. Laut Altmanninger hätten sich die letzten Gäste so gegen vier Uhr in der Früh auf den Nachhauseweg gemacht.