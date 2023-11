Mysteriöser Schuss: Radfahrer in Zwölfaxing im Glück

Unglaubliches Glück dürfte Helmut M. (Name der Redaktion bekannt) am vergangenen Montag gehabt haben. Der 63-Jährige war gegen Mittag in Zwölfaxing als Radfahrer auf dem Dammweg in Richtung Schwechat unterwegs, als er einen Schuss gehört und wahrgenommen haben will, dass das Projektil knapp an seinem Kopf vorbeigezischt ist. Da Helmut M. selbst im Umgang mit Schusswaffen ausgebildet worden ist, und es für die Schussabgabe laut ihm auch Ohrenzeugen gibt, stammt diese Information aus als seriös einzustufender Quelle.

„Ich bin dann mit dem Rad zurückgefahren und in eine aufgelassene Zufahrtsstraße gefahren. In dieser Gegend habe ich den Schützen vermutet, habe jedoch niemanden gesehen“, schildert Helmut M. den weiteren Ablauf gegenüber der NÖN. „Aufgrund der Lage vor Ort, musste sich der Schütze in der dortigen Vegetation am rechten Ufer des 'Kalten Gang' versteckt gehalten und dann vermutlich mit einem Kleinkalibergewehr in Richtung der Lagerhallen der Spedition Johann Weiß quer über den Radweg hinweg geschossen haben.“

Dass der Schuss ihm persönlich gegolten haben könnte, schließt Helmut M. aus. „Möglich, dass es der Schütze nur auf eine Rabenkrähe, die auf einem Baum im Industriegebiet hockte, abgesehen hatte. Oder aber er hat grundsätzlich etwas gegen Radfahrer. Mit Schusswaffen seinen Unmut loszuwerden, wäre dann aber eine unsäglich gefährliche und sehr dumme Art.“ Er habe feststellen können, dass der Vorfall auch von zwei Arbeitern, die am Gebäude an der Schwechater Straße 47 Mat lerarbeiten beschäftigt waren, wahrgenommen worden ist. „Wie die beiden mir berichtet haben, hörten sie dem Schuss ebenfalls und sahen danach zwei Personen weggehen.“

Helmut M. hat den Vorfall bei der Polizeiinspektion Himberg zur Anzeige gebracht. Seitens der Polizei ist gegenüber der NÖN die entsprechende Anzeige bestätigt worden. Die weitere Bearbeitung des Falles liege nun bei der Staatsanwaltschaft hieß es weiter. Auf die Frage, ob bei der Gemeinde allenfalls in den letzten Tagen Meldungen über mögliche Schussabgaben eingegangen seien, antwortete Bürgermeisterin Astrid Reiser (SPÖ) mit Nein. Am Donnerstag (2. November) hingegen, ist die Freiwillige Feuerwehr Zwölfaxing aufgrund einer weitherum hörbaren Explosion mit Rauchentwicklung an die Stöcklstraße ausgerückt. Ein Brand konnte jedoch nicht festgestellt werden und auch ein Zusammenhang mit dem Vorfall beim Radweg wäre reine Spekulation.

„Ich mache diesen Zwischenfall nicht öffentlich, um Angst zu schüren. Aber die Bevölkerung soll darüber informiert sein und wenn die Menschen allenfalls ähnliche Vorkommnisse beobachtet haben oder zum vorliegenden Fall eigene Angaben machen können, sollen sie diese melden“, sagte Helmut M. gegenüber der NÖN.