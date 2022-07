ÖVP: Michael Hochmuth geht

Werbung Computer Köck Anzeige Sicher gegen Cyberkriminalität

Nach 17 Jahren in der ÖVP, für die er etwas mehr als zwölf Jahre im Gemeinderat von Zwölfaxing gesessen hat, zieht Michael Hochmuth einen Schlussstrich. Nicht unter sein politisches Engagement, aber unter die Zugehörigkeit zur ÖVP. „Wir gehen im Guten und ohne Groll auseinander“, betont Hochmuth.

Er habe sich stets für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt und werde das als parteiloser Gemeinderat auch weiterhin tun.

Als Grund für die Trennung von der ÖVP gibt Hochmuth an, dass sich die Vorstellungen der Bezirkspartei mit seinen eigenen Ideen nicht mehr haben vereinbaren lassen. „Ich will keiner politischen Partei mehr angehören, aber bei den nächsten Gemeinderatswahlen will ich wieder kandidieren. Wie, ist noch offen.“

In der Bezirks-ÖVP ist man ob des genannten Grundes ein wenig überrascht. Parteichef Otto Auer erfuhr erst durch die NÖN-Anfrage von Hochmuths Rücktritt. Dessen Entschluss bedauere er, aber: „Er hätte in so einem Fall jedoch zuerst das Gespräch suchen sollen“, hält Auer fest.

