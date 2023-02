Rekordstand bei Feuerwehrjugend

Die steigende Anzahl von Flurbränden, die Rückkehr zur „Normalität“ mit dem ersten Feuerwehrfest seit 2019 und einer Fahrzeugsegnung sowie die Rekordanzahl von 16 Mädchen und Burschen in der Feuerwehrjugend, haben das Jahr 2022 der Freiwilligen Feuerwehr Zwölfaxing geprägt.

Zu 17 Einsätzen mussten die Kameradinnen und Kameraden im vergangenen Jahr ausrücken. Dabei galt es elf technische Einsätze, einen Schadstoffeinsatz, zwei Fehlalarme und drei Einsätze mit Brandbekämpfung zu meistern.

Für große Freude bei Kommandant Michael Steininger sorgt die Tatsache, dass die Feuerwehrjugend im Ort im Laufe des Jahres 2022 auf 16 Mitglieder – und damit auf einen Rekordstand – angewachsen ist. „Die Jugendlichen haben Spaß an der Sache und bringen viel Freude an der Arbeit mit. Die Eltern sind begeistert, weil ihr Nachwuchs eine sinnvolle Aufgabe übernimmt“, sagt Steininger zum steigenden Interesse an der Feuerwehrjugend.

