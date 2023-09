Stimmungsvoller Auftakt zum Jubiläumsfest des Autohauses Keglovits

Im Sommer 1983 begann die Geschichte des Autohauses Keglovits in Zwölfaxing. Am 16. September 2023 luden mit Roman Keglovits-Ackerer einer der Gründer und die aktuelle Belegschaft zum Jubiläumsfest. Den Auftakt in einen abwechslungsreichen Festtag machte der Frühschoppen im großen Festzelt. Der Musikverein Gramatneusiedl sorgte für die Musik und die Mitglieder der örtlichen Feuerwehr waren für das Bewirten der Gäste zuständig.

René, Elisabeth und Christina Wildner genossen den Service ebenso wie Christl und Ernst Holzeis oder die aus Maria Lanzendorf angereisten Harald Baumgartner, Melly Perner, Philipp und Wolfgang Nell. Der Frühschoppen war aber lediglich der erste Programmpunkt eines bis in die Nachtstunden dauernden Festes. Es folgten der Auftritt der Austropop-Coverband „Live&pur“, eine gelungene Travestie-Show, eine Tombola-Verlosung und zum Abschluss eine Disco.

Aber noch bevor das Fest so richtig Fahrt aufgenommen hat, bekamen Roman Keglovits und seine Crew von Ewald Munk und Matthias Schramm von der Firma AkzoNobel Anerkennung für die seit 25 Jahren haltende und funktionierende Partnerschaft in Form von Worten, etwas „Flüssigem“ und einer Gratulations-Urkunde überreicht