Zwölfaxinger ÖVP läutet den Herbst ein

Bäume, deren Blätter sich langsam bunt färben, blauer Himmel, spätsommerliche Temperaturen – die ÖVP Zwölfaxing hatte einen guten Riecher, was die äußeren Bedingungen für ihr Herbstfest „Sturm am Bach“ betrifft. Und der Zustrom der Bevölkerung zum gemütlichen Platz am „Kalten Gang“ war denn auch entsprechend.

„In einer gemütlichen Runde schmeckt der Sturm halt gleich doppelt so gut“, meinte Parteiobmann Sebastian Zell, der sich darüber freuen durfte, dass er auf seiner Begrüssungstour durch die Heurigen-Tische oder später manch bekanntes Gesicht zu sehen bekam. Da waren unter anderem Feuerwehrkommandant Michael Steininger mit Ehefrau Michaela, Bürgermeisterin Astrid Reiser (SPÖ) oder Christine Besser, die ehemalige Geschäftsführerin der Bezirks-ÖVP.

Neben dem sich schon im Gärprozess befindenden Traubensaft im Glas rundeten Aufstriche und selbstgemachte Mehlspeisen mit Kaffee das Angebot ab und ließen die Besucher verweilen. „Mein Dank geht an alle Besucherinnen und Besucher und natürlich an das fleißige Team, welches für die Organisation zuständig gewesen ist“, zog Zell nach einem gemütlichen Sonntagnachmittag Bilanz.