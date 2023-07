In der Vorbereitung angekommen

Bei der offiziellen Eröffnung der Tribüne und Kantine gab es nicht nur den „offiziellen“ Teil der Eröffnung, sondern es wurde auch sportlich – der UFC St. Peter/Au empfing den ASK St. Valentin und Bundesliga-Aufsteiger Blau Weiß Linz duellierte sich mit dem Zweitligisten SKU Amstetten.

„Insgesamt muss man leider sagen, dass es fast schon zu warm war. Dennoch sind wir nicht unzufrieden“, erklärt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker. Beim Spiel der beiden Top-Mannschaften von Linz und Amstetten waren etwa 500 Zuseher mit dabei und ließen sich den Test nicht entgehen,

Der UFC startete mit der Vorbereitung bereits am Donnerstag mit dem ersten Training. Am Samstag stand nun gegen St. Valentin der erste Test am Programm. Bei der knappen 1:0-Niederlage waren mit Samuel Hödl und Leo Nagelstrasser zwei Neuzugänge mit dabei. „Es war keine schlechte Leistung von uns. St. Valentin war fast komplett und wir mussten doch auf mehrere Stammspieler verzichten. Daher war es durchaus in Ordnung, auch aufgrund der heißen Temperaturen“, zeigt sich Döcker nicht unzufrieden.

Nicht mit dabei waren Kapitän Julian Schattleitner, Elias Kaufmann, Jan Gerg, Markus Tanzer, Maximilian Oberforster und David Zefi. Sechs Stammspieler musste damit Neo-Coach Anton Saric aufgrund von Urlaub oder leichter Verletzung vorgeben.

Für St. Peter geht es nun Schlag auf Schlag – die Vorbereitung ist voll im Gange. Am Montag gibt es das zweite Training, dann geht es am Dienstag am Abend in Haag weiter und am Freitag steht schon der nächste Test am Programm. Auswärts in Dietach sollten dann auch schon wieder fast alle Spieler mit an Bord sein.