Klare Verhältnisse beim Cupduell

Lange ersehnt wurde die erste Cup-Runde, die gleichzeitig auch die Generalprobe für die nächste Woche startende Meisterschaft war. Beim Duell des Meisters der 2. Klasse Ybbstal, Union Aschbach, und dem Meister der 2. Landesliga West, UFC St. Peter/Au, waren die Rollen natürlich klar verteilt.

Die Gäste aus St. Peter, drei Klassen über den Heimischen, gingen als klarer Favorit in die Partie und übernahmen auch von Beginn an das Kommando. Doch bis zu einem Treffer dauert es lange, denn die Gäste vergeben in den Anfangsminuten gleich große Chancen. „Wir wollten eigentlich in den ersten 20 bis 25 Minuten alles klarmachen. In der Anfangsphase war eine 3:0-Führung möglich. Danach kam aber auch Aschbach zu Möglichkeiten. Die Partie gestaltete sich dann sehr ausgeglichen, Aschbach hat das sehr gut gelöst. Wichtig war der Führungstreffer knapp vor der Pause“, erklärt St. Peters Trainer Anton Saric und spricht damit das 1:0 von Josip Martinovic kurz vor Pausenpfiff an.

Kurz nach der Pause dann das 2:0 für die Gäste, wobei Aschbach zuvor sogar eine Ausgleichschance vergab. „Mit der ersten Hälfte können wir schon zufrieden sein. Wir wollten lange das Match eng gestalten. Aber als die Kräfte etwas nachgelassen haben, konnte St. Peter den Klassenunterschied voll ausspielen. Wir sind stolz auf unsere Burschen, sie haben alles gegeben. Am Ende hat sich die Papierform durchgesetzt“, erklärt Aschbachs Sportlicher Leiter Joachim Wimmer.

Denn vor allem in den letzten 20 Minuten legt der UFC nach und Gäste schrauben das Ergebnis noch deutlich nach oben. Josip Martinovic und Jan Gerg erzielen dabei beide einen Doppelpack. „Erst nach dem 2:0 hatten wir das Spiel immer besser unter Kontrolle und konnten das Ergebnis am Ende doch recht deutlich gestalten“, beschreibt Anton Saric, St. Peters Coach, die zweite Hälfte.