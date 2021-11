Stocksportler als siegreiche Weitenjäger

Perfekt den Heimvorteil ausgenutzt. Bei den niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Stocksport-Weitschießen in Winklarn räumten die Akteure der Spielgemeinschaft Allersdorf/Union Randegg groß ab.

Marcel Progsch war gleich in zwei Klassen erfolgreich unterwegs. In der U19 und in der U23 sicherte er sich zwei Goldmedaillen. Sein Teamkollege André Hofmarcher vollendete den Triumph der Spielgemeinschaft mit je einer Silbermedaille in den beiden Altersklassen.

Bei den Herren war Lokalmatador Markus Weichinger abermals eine Klasse für sich. Er setzte sich vor Daniel Ennsmann und Romeo Pöschko durch. Knapp am Podest vorbei schrammten wieder zwei Stocksportler der SG Allersdorf/Union Randegg. David Weichinger musste mit Platz vier vorliebnehmen und Marcel Progsch landete nach seinen zwei Siegen in den Nachwuchsklassen auf dem fünften Rang bei den Herren.