Die Ausgangslage vor dem Spiel gegen die Maribor Generals war vielversprechend: Ein Sieg würde den Amstetten Thunder das Heimrecht im Play-off Anfang Juli sichern. Ein Erfolg, den alle erwarteten, denn die Slowenen waren in dieser Saison in der Division I noch sieglos. Daran sollte sich auch am vergangenen Samstag nichts ändern, obwohl die stark dezimierten Gäste heroisch kämpften und nie aufgaben. Am Ende stand aber ein deutlicher 52:13-Sieg der Amstettner am Scoreboard.

In Halbzeit zwei schlug die Stunde des Oliver Kammerhofer

Mit vier Touchdowns, einem Fieldgoal und insgesamt sieben souverän verwerteten PATs brachte es Oliver Kammerhofer in diesem Spiel auf 34 Punkte und avancierte damit ganz klar zum wertvollsten Spieler der Partie. Für die ersten Punkte sorgte aber noch Lukas Kerschbaummayr. Dem zweiten Touchdown des Spiels ging aber bereits ein Pass auf Oliver Kammerhofer voraus und der trug den Ball in die Endzone und verwertete den PAT zum 14:0.

Zu Beginn des zweiten Viertels legte Michael Halbartschlager den nächsten Touchdown nach. Die Generals gaben aber nicht auf und bestraften die Unachtsamkeiten der Thunder-Defense. So ging es mit einem Stand von 31:13 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit schlug dann die Stunde des Oliver Kammerhofer. Mit drei Touchdowns sorgte er für den Endstand von 52:13. Mit diesem Spielstand trat auch – im zweiten Thunder-Spiel in Folge – die Mercy Rule in Kraft, sodass im letzten Viertel die BackUps wertvolle Spielzeit sammeln durften. Punkte fielen keine mehr und die Thunder konnten den 52:13-Sieg und somit das Heimrecht für das Play-off, das am 7. oder 8. Juli stattfinden wird, bejubeln.

Am Samstag steht für die Am-stettner zuvor noch das Rückspiel gegen die Invaders in St. Pölten am Spielplan. Auch wenn die Partie für das Play-off keine Bedeutung mehr hat, brennen die Thunder natürlich trotzdem auf einen prestigeträchtigen Sieg in St. Pölten.