Im ersten AFL-Spiel der Amstetten Thunder gastierte gleich Titelfavorit Swarco Raiders Tirol in Amstetten. Nichtsdestotrotz waren es die motiviert kämpfenden Hausherren, die die erste gute Chance auf Punkte hatten, doch ein Field Goal-Versuch aus kurzer Distanz misslang.

Die Tiroler kamen in der Folge besser ins Spiel und die zahlreichen Zuseher im Amstettner Stadion bekamen Football auf hohem Niveau zu sehen. Die Defense der Amstetten Thunder zeigte zwar immer wieder gute Szenen, doch zu stoppen waren die Gäste aus Tirol nur selten. Ein guter Pass auf Patrick Donahue brachte den ersten Touchdown der Raiders, ehe ein Fumble nach einem Quaterback-Sack den zweiten Touchdown der Gäste einleitete. Einen weiteren Fumble nutzte Nicolas Melcher zum 0:21 (PAT good). In der Offensive taten sich die Amstettner derweil recht schwer, sodass es mit 0:48 in die Halbzeitpause ging.

Im zweiten Durchgang rotierten die Raiders, Quarterback Ruben Seeber kam unter anderem zum Zug. Punkte fielen im dritten Viertel keine. Im Schlussviertel war dann der große Moment der Amstettner gekommen. Mit einem motivierten Run brachte Patrick Poetsch den Ball dann schlussendlich in die Endzone, Tobias Haider-Madl verwandelte den PAT zum 7:48-Endstand. „Die Mannschaft hat nicht aufgegeben und weiter gekämpft. Davon haben wir in der Halbzeit gesprochen. Die zweite Hälfte haben wir dann gewonnen, darum bin ich stolz aufs Team“, erklärte Thunder-Headcoach Gerry Woodruff.