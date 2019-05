Die Thunder starteten äußerst stark in die Partie, sodass ein Pass auf Jeremy Cornelius früh den ersten Touchdown einbrachte. Im ersten Drive der Gäste erzwingt Martin Dorner einen Fumble, ehe ein Pass von Lukas auf Stefan Kerschbaummayr in der Thunders-Offense den nächsten Touchdown einbringt.

Im ersten Viertel verkürzen die Steelsharks auf 14:7, ehe gleich zu Beginn des zweiten Viertels der Ausgleich folgt. In der Folge werden die Thunder immer wieder gefährlich, doch trotzdem geht es mit 14:14 in die Halbzeit. Zu Beginn der zweiten Hälfte bringt Christian Klemenz einen QB-Sack an, doch wenig später gehen die Steelsharks in Führung. Jeremy Cornelius glich postwendend aus. Gleich darauf gehen die Gäste wieder in Führung (21:27). Ein starker Pass von Kerschbaummayr bringt die Amstettner wenig später aber wieder in Front.

Dann folgte der Moment der Partie: Michael Schachermayr retournierte den Kick-Off über fast 100 Yards in die Endzone der Amstettner. Nöhmayr und Gales erhöhten den Amstettner Rückstand auf 28:47. Ein Pass auf Stefan Kerschbaummayr brachte dann das finale 35:47.