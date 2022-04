Ultimate Amstetten Thunder: Wieder in der Erfolgsspur

Werbung

Es wird wieder getackelt. Die Ultimate Amstetten Thunder gingen wieder in die neue AFL Division 1-Saison. Zum Auftakt ging es für die Mostviertler nach Wien. Bei den Vienna Knights hatten die Amstettner zu kämpfen. Die Anspannung vorm ersten Aufeinandertreffen war groß. Zwar galten die Gäste vorab als Favoriten, doch die lange Pause war den beiden Mannschaften zu Beginn anzusehen.

Während die Thunder-Offensive mehrmals ohne Punkte vom Feld musste, verhinderte im ersten Viertel auch die Defensive Zähler für die Knights. Doch im zweiten Viertel fanden die Wiener in die Endzone der Amstettner. Die Gäste hatten keine Antwort und die Knights legten noch mit zwei weiteren Touchdowns nach.

Nach der Halbzeitpause legten die Vienna Knights zunächst mit einem Touchdown nach, bevor erstmals die Ultimate Amstetten Thunder durch einen Lauf von Michael Hal bartschlager punkten konnten. Die nächsten Punkte brachten dann auch erneut die Amstettner durch Quarterback Lukas Kerschbaummayr aufs Scoreboard. Die Aufholjagd blieb aber unbelohnt, sodass die Wiener mit 34:20 gewannen. „Die Punkte, die man selbst nicht macht, kassiert man am Ende auch“, so Headcoach Phillip Garcia. Die Amstettner haben aus der Auftaktniederlage gelernt. Denn beim Heimspiel gegen die St. Pölten Invaders, lief es beim 28:3-Erfolg wie am Schnürchen.