Bereits in der Vorwoche kündigte sich an, dass die Waidhofnerin Hannah Streicher in Topform ist. Bei der Biedermeiertal Rundfahrt konnte sie beide Renntage für sich entscheiden und ging somit als Favoritin in die österreichische Straßen-Meisterschaft der Juniorinnen am Samstag in Purgstall.

Drei Runden, in Summe rund 63 Kilometer, waren zu absolvieren und Streicher setzte sich gemeinsam mit Tina Berger-Schauer bereits in der ersten Runde von ihren Konkurrentinnen ab. Da drei Rennen gleichzeitig am Kurs ausgetragen wurden, ließ es sich nicht verhindern, dass die beiden Mädels in der letzten Runde gestoppt werden mussten, da die Elite Herren von hinten kamen. Streicher steckte die Unterbrechung des Rennrhythmusses aber perfekt weg und konzentrierte sich nur noch auf die letzten zehn Kilometer. Am Schlussanstieg versuchte die Waidhofnerin, sich von ihrer Konkurrentin mit einer Attacke abzusetzen. Dies wurde aber vereitelt und so musste die Entscheidung im Zielsprint fallen, in dem Streicher letztendlich das bessere Ende für sich hatte. Mit diesem Sieg bescherte sie dem Radrennteam Pielachtal den größten Erfolg seit Bestehen.

Am Sonntag fand in Purgstall noch ein weiteres Straßenrennen statt. Hier sicherte sich Streicher hinter einer deutschen Fahrerin und Tina Berger-Schauer Platz drei.