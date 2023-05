Sandhofer läuft zu Silber

Duathlon

Eine hervorragende Leistung brachte Emilia Sandhofer vom LC Neufurth. Das Nachwuchstalent ging bei den Duathlon-Staatsmeisterschaften in Maissau an den Start. Dabei mussten die Athletinnen und Athleten 3,8 Kilometer Laufen, 16,9 Kilometer mit dem Rad bewältigen und abschließend noch einmal 1,8 Kilometer Laufen.

Nach 58:10 Minuten überquerte Emilia Sandhofer die Ziellinie und sicherte sich somit die Silbermedaille in der Jugendklasse. Ebenfalls eine Talentprobe lieferte Konstantin Geister (weiterer Athlet des LC Neufurth) bei den Staatsmeisterschaften in Maissau ab. Mit einer Zeit von 52:41 Minuten verpasste er in seiner Altersklasse nur knapp das Podest und kam auf Rang vier.

Abendmeeting Wien

Nicole Prauchner war in der Bundeshauptstadt sehr gut unterwegs. Beim Abendmeeting in Wien spulte sie die 1.500 Meter ab. Die Athletin des LC Neufurth lief die Distanz in 4:41,99 Minuten und gewann nicht nur, sondern verbesserte auch ihre persönliche Bestzeit.