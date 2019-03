AMSTETTEN - WEIZ 3:2. Fast zwei Stunden dauerte das Duell gegen die Steirer. Am Ende gingen die Heimischen als Sieger vom Feld. Dennoch war Sportdirektor Michael Henschke nicht einverstanden mit der Darbietung der VCA-Spieler: „Ich habe nach der Niederlage gegen Waldviertel eine klare Reaktion gefordert, aber so ein Auftreten habe ich noch nicht erlebt. Der zweite und dritte Satz waren zum Schämen.“

Henschke verließ vorzeitig die Johann-Pölz-Halle und sah danach nicht, dass Amstetten die Partie noch drehte und im Entscheidungssatz mit 3:2 gewann. Doch anstatt den vollen drei Punkten, gab Amstetten an den direkten Konkurrenten auf Rang fünf einen wichtigen Zähler ab. Nach Verlustpunkten sind die Steirer sogar vor Amstetten. „Das ist sportlich gesehen ein wirklich enttäuschendes Jahr in der Liga. Wir müssen jetzt die Fehler analysieren und uns deutlich verändern für die kommende Saison“, stellte Henschke fest.

WALDVIERTEL - AMSTETTEN 3:0. Vor dem Auftreten in der heimischen Halle gegen Weiz, stand das Derby gegen Waldviertel an. War Sportdirektor Michael Henschke trotz der Finalniederlage im Cup mit seiner jungen Mannschaft zufrieden, so sehr ärgerte sich Henschke über die Derbyniederlage im Arbesbach.

„Eigentlich bin ich sprachlos. Das war die peinlichste Leistung, welche wir je im Waldviertel geboten haben. Da muss ich mich schon fast beim Gegner und ihren Fans entschuldigen“, ärgerte sich der Sportdirektor. Die Heimischen machten von Beginn an Druck und Amstetten fand in der fremden Halle überhaupt nicht in die Partie. Die ersten beiden Sätze gingen mit 15:25 und 14:25 verloren. Erst im dritten Durchgang stellte sich die Truppe von Erkan Dogan dagegen. Nach gut einer Stunde war das Derby auch bereits wieder Geschichte.