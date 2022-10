In der Liga läuft’s perfekt für den VCA Amstetten

Werbung

Während unter der Woche das Aus im Europapokal folgte läuft es für den VCA Amstetten in der Liga.

Die Mostviertler bezwangen in der dritten Runde in knapp 75 Minuten die Wörthersee-Löwen aus Klagenfurt mit 3:0. Von Beginn an präsentierten sich die Amstettner, die mit den beiden Europacupspielen in Tel Aviv gut 5.000 Flugkilometer in der Woche und den Ligaauftritten gegen Ried und Klagenfurt insgesamt vier Spiele in acht Tagen zu absolvieren hatten, als stärkere Mannschaft und unterstrichen dies auch in allen drei Sätzen.

Mit 25:18, 25:17 und 25:12 feierten sie ihren zweiten Heimerfolg in der Johann-Pölz-Halle und blieben in ihrer Halle weiterhin ohne Satzverlust. „Das war die Reaktion, die ich mir nach dem Ausscheiden im Europapokal gewünscht habe. Die Jungs haben sich wirklich stark präsentiert, genauso wie ich mir das vorstelle“, erklärte VCA-Sportdirektor Michael Henschke.

Schon im ersten Durchgang bestimmten die Niederösterreicher das Geschehen, obwohl Trainer Andrej Urnaut aufgrund der Strapazen der Europacupreise am Feld stark durchrotierte. „Wir sind nur wenige Stunden nach dem Sieg gegen Ried schon im Flieger gesessen, Donnerstagnacht gegen drei Uhr in Amstetten zurück gewesen. Die Spannung hochzuhalten für das Match gegen Klagenfurt war nicht einfach, aber die Jungs haben bewiesen, dass sie das können“, fügte Henschke hinzu.

Mit seinem dritten Saisonerfolg schob sich der VCA auf den zweiten Tabellenplatz und kämpft am kommenden Samstag im Waldviertel um die Tabellenführung gegen den aktuellen österreichischen Meister. „Das Niederösterreich-Derby ist das stimmungsvollste Duell der Liga, von dem her ist es natürlich perfekt, dass wir nicht nur um die Nummer eins im Bundesland, sondern auch in Österreich kämpfen“, blickte Henschke schon auf das vierte Match in der Austrian Volley League seines Teams voraus.