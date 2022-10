Klare Angelegenheit für VCA Amstetten gegen Rieg

Werbung

Der VCA Amstetten NÖ hat in der zweiten Runde der Austrian Volley League Men einen klaren 3:0-Sieg vor heimischer Kulisse gegen Ried/Innkreis gefeiert. Die Mostviertler entzauberten das Überraschungsteam des ersten Spieltages, die Oberösterreicher bezwangen Titelkandidat Aich/Dob, und absolvierten damit eine gelungene Generalprobe für den Europacup in Tel Aviv. „Ich habe kaum etwas zu beanstanden. Die Mannschaft war vom ersten Ball weg voll auf der Höhe des Geschehens“, erklärte VCA-Sportdirektor Michael Henschke. Mit 25:18, 25:18 und 25:20 ließen die Heimischen den Gästen keine Chance auf einen Punktgewinn.

„Das war ein richtig gutes Spiel von uns, aber erst die nächsten Wochen werden zeigen, wie dieser Sieg einzuschätzen ist“, fügte Henschke an. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Amstettnern allerdings nicht, denn schon Montagfrüh stand die Reise zum Europacup nach Israel an. In Tel Aviv werden aus Kostengründen beide Matches im 1/32-Finale ausgespielt. „So früh hat die internationale Saison für uns noch nie begonnen. Aber wir haben heuer sowieso eine sehr intensive Saison, deswegen müssen sich die Jungs auch an kurze Pausen gewöhnen“, erklärte der VCA-Sportdirektor, dessen Team heuer auch noch in der Mitteleuropäischen Meisterschaft (MEVZA) spielt und somit in zwei internationalen Pokalen zusätzlich zur Bundesliga und dem heimischen Cup aktiv ist.

„Europacup ist immer aufregend. Im letzten Jahr hatten wir einen tollen Lauf, kamen bis ins Achtelfinale. Mal schauen, was heuer möglich ist. Tel Aviv ist schon ein harter Brocken zu Beginn“, meinte Henschke, dessen Team am Dienstag als auch am Mittwoch in Israel auf Hapoel Kfar Saba traf.