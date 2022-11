VCA Amstetten gefestigt unter den Top-Drei der Liga

Werbung

Nach den europäischen Auftritten folgte in der Liga wieder ein voller Erfolg. Im Spiel zwischen den Ligadritten aus dem Mostviertel und den viertplatzierten Steirern aus Hartberg setzten sich die Niederösterreicher nach vier umkämpften Sätzen mit 3-1 durch.

„Drei Punkte waren das Ziel und die haben wir in einem für uns nicht leichten Spiel erreicht“, erklärte VCA-Sportdirektor Michael Henschke zum 25:22, 18:25, 25:19 und 25:19- Sieg seiner Mannschaft. Unter der Woche war sein Team zweimal in der Mitteleuropäischen Volleyballliga im Einsatz (siehe unten), erst am Freitagmorgen erreichten sie Amstetten nach den Matches in Maribor. „Die Müdigkeit hat sicher noch in den Knochen gesteckt, das hat man vor allem in den ersten beiden Sätzen gesehen“, bemerkte Henschke. Je länger das Spiel wurde, desto besser fanden die Gastgeber in die Partie und konnten diese nach vier Sätzen dann für sich entscheiden: „Damit ist die Pflichtaufgabe erfüllt und jetzt heißt es die Akkus aufladen, denn in der nächsten Woche warten zwei richtige Kracherspiele auf uns.“

Damit sprach der Sportdirektor die Duelle gegen den Tabellenzweiten Hypo Tirol Volleyballteam in der Austrian Volley League an und die dritte Runde im Austrian Volley-Cup, wo es zur Wiederholung des Vorjahresfinales zwischen dem VCA Amstetten und dem Favoriten Union Raiffeisen Waldviertel kommt.