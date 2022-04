VCA Amstetten legte einen klassischen Fehlstart hin

Werbung

Die Amstettner erlebten in dieser Saison schon bessere Zeiten. Im Kampf um den dritten Platz in der Austrian Volley League fabrizierte die Truppe von Trainer Andrej Urnaut einen klassischen Fehlstart. Die Mostviertler unterlagen in der heimischen Johann-Pölz-Halle dem UVC Graz mit 0:3.

„Ich kann Graz nur meinen Glückwunsch aussprechen. Sie waren uns in allen Belangen überlegen“, erklärt VCA-Sportdirektor Michael Henschke nach dem Match. Zum Auftreten seiner Mannschaft fügt er an: „Viel fällt mir zu diesem Auftritt nicht ein, einzig, dass ich mich bei den Fans in der Halle entschuldigen muss. Die sind heute gekommen, um uns zu unterstützen, und mussten erleben, wie wir am Platz völlig zusammengebrochen sind.“ Im ersten Satz führten die Niederösterreicher gegen die Gäste schon mit 20:16, verloren diesen aber noch mit 21:25. Der weitere Verlauf der Partie wurde immer eindeutiger zugunsten der Steirer, die mit 25:18 und 25:13 gewannen. Am Freitag folgt dann das zweite Match der Serie in Graz, welches um 19 Uhr im Raiffeisen-Sportpark in Graz ausgespielt wird.