VCA Amstetten: Mit Pflichtsieg auf Platz zwei gelangt

Einen 3:1 Heimerfolg feierte der VCA Amstetten in der zehnten Runde der Austrian Volley League Men gegen den VBC TLC Weiz. Damit verbesserte sich das Team von Andrej Urnaut auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem nach wie vor ungeschlagenen Leader Hypo Tirol Volleyballteam.

Trotzdem herrschte nach dem 25:23, 26:28, 25:19 und 25:18 keine Hochstimmung im Mostviertel. „Zum Spiel mag ich nichts sagen, nur dass ich Weiz zu einer starken Leistung gratuliere“, erklärte VCA-Sportdirektor Michael Henschke. Denn die Gäste aus der Steiermark kamen ersatzgeschwächt nach Amstetten, deshalb überwog die Enttäuschung über die eigene Leistung bei den Niederösterreichern.

Leistungssteigerung gegen Ried

„Es sind drei Punkte. Das ist aber auch wirklich das einzig Positive an diesem Abend. Wir sind von Beginn an nicht in die Partie gekommen, haben wirklich nicht gut agiert am Feld“, erzählte VCA-Kapitän Dimitri Sidiropoulos. Lange Zeit lief sein Team im ersten Durchgang einem Rückstand hinterher, konnte in der entscheidenden Phase aber den Satz noch drehen. Kurz später klappte es aber nicht mehr mit der Aufholtaktik und die Steirer konnten mit 26:28 ausgleichen.

Am Ende fixierten die Niederösterreicher mit 25:19 und 25:18 aber den Pflichtsieg und drei Zähler, die sie in der Tabelle auf den zweiten Rang bugsierten. Vor Weihnachten wartet noch eine Partie in der heimischen Liga auf den VCA, die auswärts gegen Ried/Innkreis bestehen müssen. „Da erwarte ich mir eine andere Leistung, und das Team weiß das“, blickte Henschke voraus.