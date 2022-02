VCA Amstetten: Verletzungsteufel hat zugeschlagen

Nachdem der VCA Amstetten NÖ in den letzten Wochen mit Corona kämpfte, bekam es das Team von Sportdirektor Michael Henschke nun mit dem Verletzungsteufel zu tun. Patryk Napiorkowski und Szymon Rakowski fallen aus.

„Diese Saison sind wir nicht vom Glück verfolgt. Nachdem uns Corona jetzt in den letzten Wochen zerlegt hat, plagen uns nun Verletzungssorgen“, schilderte VCA-Sportdirektor Michael Henschke. Bei seinem Mittelblocker Rakowski musste ein Riss am Meniskus festgestellt werden. Diagonalangreifer Napiorkowski erlitt eine schwere Schulterverletzung. „Patryk muss operiert werden und kann für uns nicht mehr in dieser Saison spielen“, schilderte Henschke, der nun ohne seinen Diagonalangreifer in der restlichen Saison auskommen muss. Der Vertrag mit ihm wurde aufgelöst. „Er versteht die Situation, die auch vertraglich so festgehalten ist. Wir hatten ein super Gespräch und er hätte gerne noch länger bei uns gespielt.“ Rakowski muss sich Mitte Februar einem Eingriff am Knie unterziehen. Er wird vom Mannschaftsarzt Oliver Tschak operiert. „Wenn alles gut geht, dann dauert es vier Wochen, bis er wieder fit ist. Falls sich beim Eingriff schwerere Schäden zeigen, dann kann es bis zu drei Monaten dauern“, so Henschke. Die Partie gegen Ried entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Die ersatzgeschwächten Amstettner lagen bereits mit zwei Sätzen in Front.

Im vierten Durchgang hatten die Heimischen sogar zwei Matchbälle. Doch die Rieder kämpften sich zurück und drehten das Spiel im Entscheidungssatz endgültig.