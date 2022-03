VCA Amstetten zieht ins Semifinale ein

Werbung

Nach der bitteren Cup-Final-niederlage folgte wieder der Ligaalltag. Im Play-off setzte sich Amstetten durch zwei Siege gegen Sokol durch und steht nun im Halbfinale. Nach einem 3:0-Auswärtserfolg mutierte das zweite Spiel zu einer Zitterpartie. Nach einer Spielzeit von über zwei Stunden und fünf gespielten Sätzen gingen die Heimischen als Sieger vom Feld.

Bereits beim ersten Spiel hatten die Amstettner aber einen großen Verlust hinzunehmen. Topscorer Milutin Pavicevic verletzte sich und fällt den Rest der Saison aus. „Es ist wie verhext. Jetzt haben wir den vierten Grundsechsspieler bis zum Saisonende verloren“, berichtete VCA-Sportdirektor Michael Henschke. Nach wenigen Punkten im ersten Viertelfinalspiel am Mittwoch musste der Diagonalspieler aus Montenegro verletzt ausgewechselt werden. Die ärztlichen Untersuchungen ergaben einen Innenbandriss im Knie, damit kommt ein Einsatz für ihn in den verbleibenden Spielen nicht mehr in Frage. Nach Patryk Napiorkowski, Szymon Rakowski, Maximilian Schober ist Pavicevic der vierte längere Ausfall für den VCA in dieser Saison.

Matchball der Gäste abgewehrt

„Da hatten wir heute Glück gehabt. Wir können froh sein, dass wir durchgekommen sind, denn Sokol war die bessere Mannschaft. Vor allem im taktischen Bereich waren wir nicht auf dem Niveau unseres Gegners, es spricht aber dann schon für uns, dass wir die Partie noch drehen konnten und so den Aufstieg fixieren konnten“, berichtete VCA-Sportdirektor Michael Henschke nach dem Spiel, welches gut für seine Mannschaft begann.

Nach einem ausgeglichenen Start fand der VCA vor heimischer Kulisse in der Johann-Pölz-Halle in der finalen Phase des ersten Durchgangs einen guten Rhythmus und erarbeitete sich fünf Satzbälle. Den dritten nutzte Topscorer Aleksander Veselinovic und stellte auf 1:0 für die Hausherrn. Sokol steigerte sich und holte danach die Sätze zwei und drei. Somit standen die Amstettner mit dem Rücken zur Wand. Die Heimischen mussten einen Machball der Wiener abwehren, drehten aber die Partie und gewannen 3:2.

„Nach einer schwierigen Woche mit der Verletzung unseres Topangreifers, der schon vierte langfristige Ausfall in unserem Kader, ist dieser Sieg Balsam für die Seele. Wir haben sicher nicht unsere beste Leistung abgerufen, aber haben uns wieder in die Partie zurück gebissen und gewonnen. Jetzt steht eine Woche Erholung auf dem Programm, ehe es mit der Halbfinalserie weitergeht“, erklärte Henschke.

Im Halbfinale wartet nun SK Zadruga Aich/Dob, die sich im kärntnerischen Viertelfinalduell gegen die Wörthersee-Löwen aus Klagenfurt mit 2:0 durchsetzten.