Waldviertel noch eine Klasse zu groß für VCA Amstetten

Der Aufstieg in die Top-Runde war schon vorher fixiert. Dennoch setzte es auch im zweiten Spiel im NÖ-Derby gegen die Union Waldviertel eine glatte 0:3-Heimniederlage.

„Wir haben angeschlagene Spieler draußen gelassen, wollten der Ersatzbank Chancen geben. Diese haben sie aber nicht genützt“, erklärte Sportdirektor Michael Henschke und fügte hinzu: „Waldviertel ist sicherlich derzeit die beste Mannschaft in der Liga. Sie haben richtig gut gespielt und auch ihre Wechselspieler haben jenen Einsatz und Willen gezeigt, den ich mir auf unserer Seite erhofft hatte.“ Gleich von Beginn an übernahmen die Gäste das Kommando. Während der VCA im ersten Satz noch auf ein 19:25 kam, schlitterten die Mostviertler danach aber in ein kleines Debakel. Mit 14:25 und 15:25 war die Partie beendet.

Zufrieden mit bisheriger Saison

„Es wartet nun die Weihnachtspause, wo wir dieses Spiel gut verdauen und abhaken können. Für uns geht es nun im Jänner weiter und ich bin mir sicher, da wird sich eine ganz andere Amstettner Mannschaft in der Zwischenrunde präsentieren“, ist sich Henschke sicher. Dennoch sieht der Sportdirektor auch die positiven Seiten der Herbstsaison. Als Zweiter des Grunddurchgangs haben sich die Amstettner für die Top-Runde qualifiziert. Zudem kam man überraschend im Europacup weiter.

„Wir haben uns bislang sehr gut präsentiert und sind auf Kurs, alle Ziele dieser Saison zu erfüllen. Vor allem die Auftritte im Europacup haben mich richtig stolz gemacht“, zieht Henschke zufrieden Bilanz.