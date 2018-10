AVL

AICH/DOB - AMSTETTEN 3:0.

Keine leichte Aufgabe wartete zum Saisonauftakt auf das mit sechs Neuzugängen neuformierte Amstettner Team bei Meister Aich/Dob, der für die Amstettner letztendlich um eine Nummer zu groß war. Sowohl bei den Angriffspunkten, den Assen und auch den Blockpunkten hatten die Kärntner in der Spielstatistik die Nase vorne. Dazu unterliefen ihnen auch weniger Eigenfehler.

„Man hat gesehen, dass eine komplett neue Mannschaft am Feld steht“Sportdirektor Micha Henschke

Gestaltete sich der erste Satz noch ausgeglichen, so war der zweite Durchgang eine klare Angelegenheit für die Hausherren. Danach konnten sich die Mostviertler zwar wieder zurückkämpfen, das bessere Ende hatte aber wieder das Heimteam für sich. „Man hat gesehen, dass eine komplett neue Mannschaft am Feld steht und wir noch große Probleme in der Abstimmung haben. Das werden wir versuchen bis zum nächsten Spiel zu lösen“, erklärte Sportdirektor Micha Henschke.

Seinen Einstand beim VCA gab auch Trainer Jan Schmidt. „Es war unser erstes Match in dieser Zusammenstellung. Um gegen so einen guten Gegner mitzuhalten, waren wir leider nicht konstant genug. Wir waren zwar gut in der Abwehr, allerdings konnten wir mit unserem Service kaum Druck aufbauen und im Block haben wir nicht glücklich agiert“, fasste Schmidt die Partie zusammen.

Vor allem mit dem Service der Kärntner hatten die Am-stettner so ihre Probleme. „Da haben sie uns stark unter Druck gesetzt und einige ihrer Servicespieler bekamen wir die ganze Partie über nicht in den Griff. Das Match war ein emotionales Auf und Ab. Aber wir haben Potenzial, das wir am Feld noch umsetzen müssen. Ich nehme daher auch viele positive Rückschlüsse aus dem Spiel mit“, haderte der Neo-Trainer nicht mit der Auftaktniederlage seiner Mannschaft.

ÖSTERREICHISCHER CUP

HOTVOLLEYS WIEN - AMSTETTEN 1:3.

Seit der Finalniederlage im Februar 2015 gegen Graz ist der VCA im Cup ungeschlagen und erspielte sich zuletzt drei Titel in Folge. Auch wenn mit Tröthann, Landfahrer oder Kriener wichtige Spieler den Verein verlassen haben, gingen die Amstettner als Favoriten in diese Begegnung.

„Ich bin stolz auf unsere junge Mannschaft. Das war ein klarer Erfolg“, freute sich Sportdirektor Micha Henschke über den Viersatzerfolg seiner jungen Truppe. „Wir haben gut und druckvoll begonnen, danach leider zu viele individuelle Fehler gemacht. Trotzdem haben wir die Pflichtaufgabe erfüllt und stehen nun im Achtelfinale“, erklärte Trainer Jan Schmidt. Dort treffen die Amstettner am 21. Oktober auf die SG Roadrunners Wien/Union Perchtoldsdorf. „Ich nehme an, dass wir diese Runde auch überleben, dann sind wir schon wieder im Final Four“, gibt Henschke zu bedenken.