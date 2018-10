KLAGENFURT - AMSTETTEN 0:3.

Der Bann ist gebrochen. Nach drei Niederlagen durften die Amstettner in Kärnten endlich über den ersten Saisonerfolg jubeln. „Der Sieg hat jetzt sehr gut getan. Das merkte man an den Reaktionen und den Gesichtern nach der Partie“, berichtete Trainer Jan Schmidt.

Dabei standen die Vorzeichen auch diesmal nicht unbedingt gut, denn Schmidt musste schon vor Spielbeginn wegen einer Verletzung von Diagonalangreifer Cameron Branch improvisieren. Arthur Darmois übernahm die für ihn ungewohnte Position, lieferte ein tolles Spiel ab und kürte sich mit 19 Punkten zum Topscorer der Amstettner. Niklas Etlinger ersetzte den Franzosen im Außenangriff und machte seine Sache ebenfalls sehr gut.

Diagonalangreifer fiel mit Verletzung aus

Zähler um Zähler mussten sich die Mostviertler aber am Freitagabend hart erarbeiten, denn die Heimmannschaft aus Klagenfurt forderte den VCA von Beginn an. Am Ende setzte sich die bessere Mannschaft durch. „Wir haben sicherlich noch Dinge, die wir verbessern müssen. Jetzt sind die ersten Zähler mal eingefahren. Das ist gut für die Stimmung in der Mannschaft“, betonte Schmidt.

GRAZ - AMSTETTEN.

Bereits am Tag nach der Klagenfurt-Partie wartete mit Graz ein schwierigerer Gegner auf die Amstettner. „Wir haben nichts zu verlieren und können mit der Lockerheit des ersten gelungenen Auswärtssieges frei aufspielen“, erklärte Trainer Jan Schmidt vor der Partie in der Grazer Bluebox.

Sein Team fand auch gut ins Spiel, obwohl man erneut auf Diagonalangreifer Cameron Branch verzichten musste. „Das ist natürlich schon ein herber Nachteil für uns. Bislang war er unser Topscorer und er hätte die Grazer sicherlich vor einige schwierige Aufgaben gestellt“, war sich Sportdirektor Micha Henschke sicher. Mitte des ersten Satzes brachte dann das Schiedsrichtergespann die Amstettner ein wenig aus dem Konzept. Graz drehte daraufhin noch den Satz und entschied auch den zweiten Durchgang für sich.

0:2-Satzrückstand noch wettgemacht

Nach dem 0:2-Satzrückstand wurden die VCA-Spieler aber immer stabiler und verkürzten auf 1:2. „Meine Jungs haben da wirklich Charakter bewiesen. Auch wenn wir die Annahme nicht optimal gelöst haben, konnten wir ihre Angriffe immer besser lesen. Im Block waren wir sehr gut“, fasste Trainer Jan Schmidt diesen Satz zusammen.

Die Grazer erwischten einen starken Start in den vierten Durchgang, doch der VCA kämpfte sich nach frühem Rückstand wieder zurück ins Match und glich aus. Im Entscheidungssatz, der einem Kopf-an-Kopf-Rennen glich, erspielten sich die Gäste vier Matchbälle, konnten diese aber nicht nutzen. Die Aufholjagd blieb unbelohnt.

„Nachdem wir schon mit 0:2 zurücklagen, ist es in der ersten Sicht natürlich ein gewonnener Punkt für uns. Im Entscheidungssatz haben wir aber wohl einen Zähler liegen gelassen. Das Wochenende stimmt uns aber trotzdem sehr positiv. Die Mannschaft hat nun den richtigen Pfad eingeschlagen und wir freuen uns schon auf die nächsten Aufgaben“, erklärte Sportdirektor Henschke.