AMSTETTEN - AICH/DOB 2:3.

Mit Aich/Dob war am vergangenen Dienstag der Tabellenführer beim Schlusslicht in Amstetten zu Gast. Wer mit einem schnellen Sieg der Kärntner gerechnet hatte, irrte jedoch gewaltig. „Wir sind nicht so schlecht, wie alle sich das aufgrund der Tabellensituation denken. Heute haben wir den Meister an den Rand einer Niederlage gebracht. Das ist in dieser Saison noch keinem anderen Team gelungen“, freute sich Sportdirektor Micha Henschke über die Leistung seiner Mannschaft.

VCA erspielte sich eine 2:1-Satzführung

Die Gäste sicherten sich zwar den ersten Satz, aber danach erwiesen sich die Hausherren als die stärkere Mannschaft und stellten auf 2:1 in Sätzen. Ein Spielverlauf, der Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu gar nicht schmeckte. „Die Spieler sind Profis. Da darf man erwarten, dass sie auch so auftreten und nicht nur ohne Biss desorientiert herumstehen. Das war mitunter inferior“, polterte der Kärntner. Mit einer Niederlage seines Teams musste sich Micheu dann aber doch nicht abfinden.

Angeführt von Topscorer Maximilian Landfahrer, der im Vorjahr noch bei Amstetten im Einsatz war, holten die Gäste die Sätze vier und fünf und somit den sechsten Sieg im sechsten Spiel. „Wir haben gezeigt, dass wir mit den Topclubs mitspielen können“, war Sportdirektor Micha Henschke trotz der Niederlage zufrieden.

AMSTETTEN - WEIZ 3:0.

Nachdem der VCA in den letzten beiden Heimspielen mit Waldviertel und Aich/Dob auf zwei große Kaliber traf, sollte Weiz am Freitag zu keinem weiteren Stolperstein werden. Der erste Heimsieg in der laufenden Saison war gegen die Steirer fällig und wurde souverän nach Hause gespielt.

„Wir haben jetzt hart daran gearbeitet, das Team zusammenzubringen. Heute haben wir einfach Volleyball gespielt und hatten keine einzige schlechte Phase. Langsam bekommen wir alle Puzzleteile zusammen. Vor allem die tolle Leistung gegen Aich/Dob hat unserem Selbstvertrauen gutgetan“, freute sich Cameron Branch über den klaren 3:0-Sieg der Amstettner. Der Kanadier war mit 20 Punkten Topscorer der Partie.

Der erste Heimsieg sorgte auch bei Sportdirektor Micha Henschke und Trainer Jan Schmidt für Erleichterung und zufriedene Gesichter. „Die Leistung war gut und daran wollen wir jetzt in den nächsten Wochen anknüpfen. Wir hoffen, dass die Mannschaft jetzt in der Liga angekommen ist“, erklärte Henschke. „Wir konnten im Vergleich zu den letzten Wochen in allen Bereichen ein wenig zulegen“, fügte Schmidt hinzu.